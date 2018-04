Cofidis-teambaas Vasseur geeft 'onbetrouwbare' Bouhanni veeg uit de pan

De 27-jarige Bouhanni kent tot dusver een teleurstellend seizoen en stapte vorige week tot overmaat van ramp al na honderd kilometer af in de openingsetappe van Circuit Cycliste Sarthe.

Volgens Vasseur typeert dat de mentaliteit van het uithangbord van zijn equipe. "Hij heeft zijn leidersrol niet waargemaakt", doet de oud-renner zijn beklag in gesprek met L'Equipe. "Hij liet zijn ploeggenoten daar in de stromende regen in de steek. Op het moment dat het team hem nodig had, gaf hij niet thuis."

"Een kapitein moet altijd als laatste het zinkende schip verlaten. Als kopman wordt hij op z'n minst geacht de finish te halen, meer vragen we niet van hem. We kunnen hem gewoon niet meer vertrouwen", stelt teleurgesteld Vasseur vast. "Ik zou hem op dit moment zelfs niet in een toertocht laten starten."

Tour de France

Eerder had de 47-jarige Vasseur zijn pupil al laten weten dat diens Tour-selectie op het spel staat. Bouhanni zou niet fit genoeg zijn en op dit moment zeker tien renners voor zich moeten dulden bij Cofidis.

"We proberen dat aan zijn verstand te brengen, maar de bal ligt nu bij hem. Hij zal zich zelf in de ploegen moeten knokken", aldus Vasseur. "Wat hij nu laat zien is kopman-onwaardig. Ik verwacht voorbeeldig gedrag van hem."

Cofidis is een van de vier ploegen die van organisator ASO een wildcard heeft gekregen voor de Tour de France. De Franse formatie, die sinds 2010 niet meer over een WorldTour-status beschikt, kreeg dinsdag ook een uitnodiging voor de Vuelta a España.

Bouhanni won tijdens zijn drie eerdere deelnames nog nooit een rit in de Tour. Hij was wel al twee keer de snelste in de Ronde van Spanje en drie keer in de Giro d'Italia.