Franse renner Di Gregorio (32) betrapt op gebruik van epo

De 32-jarige coureur uit de ploeg Delko Marseille Provence KTM is na de vijfde etappe positief bevonden op het verboden middel darbepoetin, een vorm van epo. Hij mag nog wel een contra-expertise aanvragen.

Di Gregorio is geen grote naam in het peloton. Hij won in 2011 in dienst van Astana wel een etappe in Parijs-Nice. Ook staan eindzeges in de Ronde van Bulgarije (2013) en de Ronde van Taiwan (2014) op zijn naam.

Dit jaar pakte hij de bergtrui in de Ster van Bessèges. In de derde etappe van Parijs-Nice zat hij ook vooraan; hij finishte als derde.

De Fransman was in 2012 ook al negatief in het nieuws. De renner werd op de eerste rustdag van de Tour de France gearresteerd op verdenking van het bezit en het gebruik van doping. Zijn toenmalige ploeg Cofidis schorste hem en een aanklacht volgde, maar Di Gregorio werd in april 2013 vrijgesproken.