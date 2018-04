Belg Wellens rijdt solo naar winst in versoberde editie Brabantse Pijl

Wellens plaatste in de nerveuze slotfase van de koers een krachtige demarrage en kon door niemand worden bijgehaald. De winnaar van vorig jaar, Sonny Colbrelli, sprintte ruim achter de Belg naar de tweede plaats en Wellens' ploeggenoot Tiesj Benoot was de nummer drie.

Voor aanvang van de Brabantse Pijl werd stilgestaan bij het overlijden van Goolaerts, de 23-jarige renner die zondag een hartaanval kreeg tijdens Parijs-Roubaix en in het ziekenhuis overleed.

Er werd een minuut stilte gehouden, waarna Goolaerts' ploeg Veranda's Willems-Crelan op de eerste rij reed bij de geneutraliseerde start. Vervolgens werd onder luid applaus de start van de semiklassieker gegeven, die over 201 kilometer ging met in totaal 27 klimmetjes.

Kopgroep

Zeven man - onder wie de Belg Dries De Bondt van Veranda's Willems-Crelan - reed een flink voorsprong bij elkaar, maar met de finale in zicht viel de kopgroep uit elkaar en bleven de Belg Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) en de Australiër Jack Haig (Mitchelton-Scott) vooraan over.

In de slotkilometers moest ook dat duo zich gewonnen geven tegenover het jagende peloton, waar de favorieten zich langzaam maar zeker vooraan meldden.

Op de versnelling van Wellens had niemand een antwoord. De Lotto Soudal-renner kwam in zijn eentje over de finish en wees daarbij naar boven, als eerbetoon aan zijn overleden landgenoot Goolaerts. Huub Duijn, rijdend voor Veranda's Willems-Crelan, was op de achtste plaats de beste Nederlander.

Voor Wellens was het zijn derde succes van het seizoen. Hij was eerder de beste in de Spaanse eendagskoers Trofeo Serra de Tramuntana en pakte de eindzege in de Ruta del Sol.