Dumoulin mijdt appels en melk om nieuwe sanitaire problemen te voorkomen

Dumoulin moest toen in de roze leiderstrui tijdens de koninginnenrit zijn fiets langs de kant zetten om in de berm zijn behoefte te doen. Zijn concurrenten reden gewoon door, waardoor Dumoulin veel tijd verloor.

De Limburger liet zich in de winter medisch onderzoeken om de oorzaak van het probleem te ontdekken. "We zijn er nog niet honderd procent achter gekomen, maar we hebben wel een idee. Je hebt een aantal voedingsgroepen zoals lactose en fructose die niet goed verteerbaar zijn", vertelt Dumoulin tegen de NOS.

"Ieder mens heeft daar een beetje moeite mee", zegt de wereldkampioen tijdrijden. "De een wat meer dan de ander. Ik waarschijnlijk iets meer."

Appel

Dumoulin ondervond alleen problemen met zijn stoelgang tijdens zware etappes. "Op een rustdag heb ik er geen problemen mee, maar op een dag van hoge inspanning en met veel calorie-inname krijg je ongezien ook veel lactose en fructose binnen als je daar niet op let."

"In een appel zit bijvoorbeeld heel veel fructose", weet Dumoulin. "Dan kan ik beter een kiwi eten. Melk bevat heel veel lactose, dus lactosevrije melk of helemaal geen melk is beter voor mij."

Niet alleen bij de door hem gewonnen Giro had Dumoulin last van het probleem. Tijdens de Tour de France van 2016 dook hij met hoge nood een geparkeerde camper in.

Hoogtestage

De 27-jarige renner bereidt zich momenteel met een hoogtestage in de Sierra Nevada voor op de Giro. Op 19 april vliegt de Sportman van het Jaar terug naar Nederland en drie dagen later is Luik-Bastenaken-Luik zijn laatste koers voordat de Giro begint.

Dumoulin begint op 4 mei met een tijdrit van 9 kilometer aan de Ronde van Italië. De koers eindigt op 27 mei in Rome.