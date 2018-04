Autopsie wijst uit dat Goolaerts hartaanval kreeg voor val in Parijs-Roubaix

Verschillende Belgische media melden dat het nog maanden kan duren voordat duidelijk is wat de aanleiding is geweest voor de hartaanval van de 23-jarige Goolaerts. Toxicologisch en microscopisch onderzoek moeten dat aan het licht brengen.

De autopsie wees uit dat de hartaanval niet plaatsvond na de valpartij en dus ook niet door de val getriggerd werd.

Volgens Veranda's Willems-Crelan, de ploeg van Goolaerts, onderging de Belg net als alle andere renners aan het begin van het seizoen een uitgebreide medische test. Daarbij was geen enkele aanwijzing dat er iets mankeerde aan het hart van de jonge renner.

Goolaerts stierf zondag in een ziekenhuis in Lille. Hij werd na zijn val gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij zondagavond laat.

Brabantse Pijl

Het peloton herdacht Goolaerts woensdag voor aanvang van de Brabantse Pijl. Op de Grote Markt in het Belgische Leuven werd woensdag rond 12.40 uur een minuut stilte in acht genomen voor de koers die werd gewonnen door Tim Wellens.

Veranda's Willems-Crelan werd voor het begin van de koers als laatste op het startpodium geroepen. De renners van de ploeg in rouw werkten op de eerste rij de geneutraliseerde start af. Daarna werd, onder luid applaus, de start gegeven van de semiklassieker.

De Belgische formatie nam het besluit om te starten in de Brabantse Pijl in overleg met de familie van Goolaerts en hoopte op deze manier een mooi eerbetoon te kunnen brengen.

"We gaan de koers met een positief gevoel in, zoals Michael het gewild zou hebben", zei de Nederlandse ploegleider Michiel Elijzen voor aanvang van de koers. "We rijden met stickers met daarop #allforgoolie op onze auto's en fietsen, refererend aan zijn bijnaam. Daarna is ons klassieke voorjaar voorbij. De Tro-Bro Leon laten we dit weekend schieten."