UCI-baas Lappartient meldt dat zaak-Froome pas na Giro wordt afgerond

"Voor de Giro zal er geen uitsluitsel zijn. Voor de start van de Tour wel, hoop ik", aldus Lappartient in L'Equipe.

"Een renner die door een deel van het publiek wordt uitgejouwd, is niet het beeld dat we willen zien. Het is in ieders belang dat er snel duidelijkheid komt.''

Froome werd afgelopen najaar tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España betrapt op een te hoge waarde van salbutamol in zijn lichaam en moet zich daarvoor verantwoorden bij de UCI.

In zijn urine werd 2000 nanogram salbutamol per milliliter aangetroffen. Dat is precies tweemaal meer dan de toegestane hoeveelheid. De 32-jarige renner zegt het astmamedicijn op medische voorspraak te hebben gebruikt.

Onderzoek

In maart zei Lappartient al te vrezen dat er geen duidelijkheid zou komen voor de start van de Giro. Zolang het onderzoek loopt, mag Froome gewoon koersen. De viervoudig winnaar van de Tour de France startte dit jaar al in de Ruta del Sol en Tirreno-Adriatico, waar hij geen opvallende rol speelde.

Zowel Team Sky als de UCI heeeft een groot aantal advocaten die zich met de zaak bezighoudt, wat de snelheid van de besluitvorming niet ten goede komt.

"Er zitten een flink aantal technische aspecten aan deze zaak", zei Lappartient in maart al. "Ik begrijp dat de fans uitsluitsel willen, maar we hebben procedures bij de UCI en die moeten we volgen voor de geloofwaardigheid van de sport.

"Zowel wij als het kamp-Froome heeft goede advocaten en deze zaak is een stuk gecompliceerder dan normaal, dus het kost tijd."

Giro

Froome hoopt in de Giro zijn derde grote ronde op rij te winnen. Hij geldt als een van de belangrijkste concurrenten van titelverdediger Tom Dumoulin.

De Giro begint 4 mei met een tijdrit van negen kilometer in Jeruzalem.