Teunissen start na sterk voorjaar alsnog in Amstel Gold Race

Teunissen zou na Parijs-Roubaix van afgelopen weekend een rustperiode inlassen, maar vanwege zijn goede prestaties in de voorjaarklassiekers start de 25-jarige renner uit Ysselsteyn toch in de koers in zijn eigen provincie.

Zondag werd Teunissen elfde in Parijs-Roubaix. Een week eerder had hij in de Ronde van Vlaanderen met de achttiende plek ook een ereplaats. Eind maart greep Teunissen in Dwars door Vlaanderen met een tweede plek achter Yves Lampaert net naast het grootste succes in zijn carrière.

Maandag maakte Sunweb nog bekend dat Laurens ten Dam als enige Nederlander aan de start in Maastricht zou staan.

Troeven

Sunweb gokt in de Amstel Gold Race op de Deen Sören Kragh Andersen, de Australiër Michael Matthews en de Duitser Simon Geschke. "Het is een meer open wedstrijd, met meer kansen voor aanvallers", zei ploegleider Aike Visbeek eerder.

"De focus ligt bij ons de eerste 200 kilometer in het beschermen van de kopmannen, die zich daarna goed moeten zien te positioneren. We hebben met Sören, Michael en Simon meerdere troeven in huis, plus enkele renners met zeer veel ervaring in de Limburgse heuvels."

De ploeg van Sunweb bestaat verder uit de Duitser Johannes Fröhlinger en de Belg Edward Theuns. De 260 kilometer lange Amstel Gold Race begint zondag om 10.50 uur, de finish in Berg en Terblijt wordt rond 17.00 uur verwacht.