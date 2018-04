Organisatie kan Ster ZLM Toer dit jaar niet door laten gaan

"We zijn er door organisatorische redenen en ondanks toezeggingen van diverse etappeplaatsen, niet in geslaagd om het etapeschema rond te krijgen", aldus voorzitter Anton Ganzeboom van de Stichting Wielerbelang Schijndel, dat de koers organiseert.

"Helaas zijn we er tegenaan gelopen dat, nadat we het financiële kader rond hadden, enkele beoogde etappeplaatsen toch afhaakten. De besluitvorming hiervoor duurt vaak even en ook het traject rond een vergunning wordt steeds complexer", legt Ganzeboom uit.

"Er is niet genoeg tijd om nog met alternatieven te komen. Daardoor moeten we nu dit besluit nemen."

2019

Ganzeboom benadrukt dat de Ster ZLM Toer volgend jaar hopelijk wel door kan gaan. "Dit geeft ons als organisatie nu ook de ruimte om onze focus op 2019 te leggen. Dan willen we sterker dan ooit terugkomen.”

De etappekoers zou dit jaar plaatsvinden van 13 tot en met 17 juni. Vorig jaar werd José Gonçalves winnaar van het eindklassement. De Portugees van Katusha-Alpecin won ook een etappe, net als de sprinters Dylan Groenewegen (twee) en Marcel Kittel en tijdrijder Primoz Roglic.

De koers werd in 1987 onder de naam Driedaagse van Schijndel voor het eerst verreden. Sindsdien veranderde de naam van de wedstrijd in Teleflex Tour, Ster der Beloften, Ster Elektrotour en vanaf 2011 in Ster ZLM Toer.