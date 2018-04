Ploeg overleden Goolaerts had 'geen enkele aanwijzing' voor hartkwaal

"Hij heeft in november net als iedereen bij de ploeg een hele uitgebreide screening ondergaan", meldde ploegmanager Nick Nuyens dinsdag tijdens een persmoment waarbij uitgebreid bij het overlijden van de jonge renner werd stilgestaan.

"Alles was toen positief en prima in orde. Er is bij hem nooit iets dat wees op een hartkwaal aan het licht gekomen."

Goolaerts stortte zondagochtend vroeg in de koers plotseling van zijn fiets. De Belg werd gereanimeerd en vervoerd naar een ziekenhuis in Lille, waar hij in de loop van de avond overleed.

Er wordt in Frankrijk de komende dagen autopsie verricht op het lichaam van Goolaerts. "Maar wij hebben nog geen details", klinkt het bij de ploeg. "Ik weet ook niet of de resultaten met ons gedeeld zullen worden."

Beangstigend

Ook renner Sean de Bie, die bij de persconferntie was aangeschoven, had van zijn ploeggenoot nooit iets gehoord over hartklachten.

"Hij heeft nooit een waarschuwing gehad. Terwijl hij al lang koerst en dus veel tests heeft ondergaan. Als er dan niets wordt gevonden, dan is dit gewoon brute pech. Het is wel beangstigend dat het dus iedereen kan overkomen."

De Bie reed zelf niet mee in Parijs-Roubaix en hoorde tijdens een trainingstochtje wat Goolaerts was overkomen. "Ik ben toen meteen naar huis gefietst en dicht bij mijn telefoon gebleven. Toen ik hoorde dat hij was overleden, stortte mijn wereld een beetje in."

Nachtmerrie

Een andere ploeggenoot, Stijn Steels, reed zondag wel mee in de 'Hel van het Noorden' en had al tijdens de koers door dat het "goed mis was."

"Ik reed er langs en zag een wiel uitsteken van iemand van onze ploeg. Aan de manier waarop hij er bij lag, wist ik meteen dat het heel ernstig was. De rest van de wedstrijd heb ik bijna helemaal solo en in een roes afgewerkt."

"Na afloop stonden onze verzorgers met tranen in de ogen en dan weet je eigenlijk al dat het waarschijnlijk niet goed gaat aflopen. Tijdens het eten kregen we toen het verschrikkelijke nieuws dat hij is overleden. Wat een mooie dag had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie."

Brabantse Pijl

Ondanks het overlijden van Goolaerts rijdt de Belgische procontinentale ploeg woensdag mee in de semiklassieker Brabantse Pijl. De formatie nam dat besluit in overleg met de familie en hoopt op deze manier een mooi eerbetoon te kunnen brengen.

"We gaan de koers met een positief gevoel in, zoals Michael het gewild zou hebben", zegt de Nederlandse ploegleider Michiel Elijzen. "We rijden met stickers met daarop #allforgoolie op onze auto's en fietsen, refererend aan zijn bijnaam. Daarna is ons klassieke voorjaar voorbij. De Tro-Bro Leon laten we dit weekend schieten."

De Brabantse Pijl zal woensdag vooraf worden gegaan met een minuut stilte. Daarnaast heeft de organisatie toegezegd dat de huldiging ingetogen zal plaatsvinden.