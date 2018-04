Herstelde Poels besluit toch rentree te maken in Amstel Gold Race

De renner van Team Sky is voldoende hersteld van de sleutelbeenbreuk die hij opliep nadat hij vorige maand hard op zijn schouder viel in de zesde etappe van Parijs-Nice.

Aanvankelijk schatte de 30-jarige Poels in dat de Amstel Gold Race "niet de meest ideale koers" zou zijn voor een rentree, maar de Limburger doet zondag dus toch mee. "Het herstel van mijn sleutelbeenbreuk gaat goed, dus ik ben blij dat ik kan starten in de Amstel Gold Race", zegt hij dinsdag op Twitter.

Vorig jaar moest Poels de Amstel Gold Race als gevolg van een knieblessure wel aan zich voorbij laten gaan. Hij wist tot dusver nooit te imponeren in Limburg. Zijn beste resultaat in zijn thuisprovincie was de 41e plek in 2016.

Poels begon zijn seizoen in de Ronde van Valencia en werd daarna tweede in het eindklassement van de Ruta del Sol, waar hij de tweede etappe op zijn naam schreef. In Parijs-Nice stond hij tweede toen hij moest opgeven.

Van Baarle

Bij Team Sky krijgt Poels hulp van de Polen Michal Kwiatkowski, Michal Golas en Lukasz Wisniowski, de Brit Tao Geoghegan Hart, de Colombiaan Sergio Henao en de Wit-Rus Vasil Kiryienka.

Dylan van Baarle, die vorig jaar vijftigste werd in de Amstel Gold Race, ontbreekt bij de Britse formatie. "Ik spaar mezelf, want ik wil me voorbereiden op de tweede seizoenshelft. De komende dagen neem ik rust", laat hij dinsdag weten aan NUsport.

De 53e editie van de Amstel Gold Race begint zondag om 10.50 uur in Maastricht.