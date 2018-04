Van der Breggen: 'Kleine kans dat ik weer drie klassiekers in een week win'

"Ik denk niet dat ik me als doel moet stellen om weer drie keer te winnen, want dan maak ik het mezelf heel moeilijk", zegt renster van Boels Dolmans dinsdag tegen Cyclingnews.

"Misschien gebeurt het weer, maar die kans is heel klein. Ik kijk uit naar de koersen en hoop weer in dezelfde vorm te zijn. Als ik me goed voel, kan het ook een mooie wedstrijd zijn als ik niét win. We zullen zien hoe het loopt."

Van der Breggen (27), die anderhalve week geleden nog knap de Ronde van Vlaanderen won, staat zondag aan de start van de Gold Race, waarna drie dagen later de Waalse Pijl aan de beurt is. Volgende week zondag wacht Luik-Bastenaken-Luik.

Druk

Dit seizoen staat Van der Breggen al op twee overwinningen. Naast de Ronde van Vlaanderen - een van de weinig grote wedstrijden die nog op haar indrukwekkende erelijst ontbrak - schreef ze begin vorige maand in Italië ook Strade Bianche op haar naam.

De Zwolse, die ploeggenoot Amy Pieters al de Ronde van Drenthe en de Healthy Ageing Tour zag winnen, zegt mentaal veel profijt te hebben van die successen. "Vorig jaar zat er wat druk op. Dit jaar is het minder, dat is mooi", concludeert ze. "De koersen worden zwaar en uitdagend, maar tegelijkertijd ook heel mooi."

Het is volgens Van der Breggen een goede zaak dat de wielerkalender bij de vrouwen de laatste jaren steeds meer wordt uitgebreid. Zo werd Luik-Bastenaken-Luik vorig jaar voor het eerst verreden.

"We hebben Parijs-Roubaix nog niet, maar veel mensen vragen nu waarom dat zo is. Dat was vijf jaar geleden niet zo. Het gaat de goede kant op, al hoop ik dat het niet zo snel gaat dat koersen als de Healthy Ageing Tour gaan verdwijnen."