Ploegleider Elijzen spreekt van 'bizarre achtbaan' bij drama Goolaerts

De 23-jarige Belg kreeg tijdens de voorjaarsklassieker een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. Elijzen was er als ploegleider als eerste bij toen bekend werd dat Goolaerts was gevallen.

"Michael lag er niet goed bij. Zijn benen zaten in zijn fiets en hij was buiten bewustzijn. De mecanicien heeft zijn pols vastgepakt, ik zijn hoofd en we zijn tegen hem begonnen te praten. De doktoren waren er heel snel en begonnen meteen met reanimeren", beschrijft de Nederlander dinsdag in het AD.

"Ik zag dat ze een defibrillator bij zich hadden en ze hebben direct een infuus aangebracht. Ploegmanager Nick Nuyens zat nog in de auto. We moesten ondertussen ook met onze andere renners communiceren. Dat er weer een nieuwe kasseistrook aankwam. Dat wij achter een valpartij zaten."

Moeilijke beslissing

Elijzen besloot - nadat medische hulp was gearriveerd - om weer in de auto te stappen en door te gaan met de koers, al vond hij dat een heel moeilijke beslissing.

"Had ik erbij moeten blijven? Had dat de situatie veranderd? Ben ik egoïstisch geweest door terug te gaan in koers? En door te bedenken dat we met Wout van Aert nog konden winnen? Het praktische, zakelijke en emotionele liep allemaal door elkaar", aldus de ploegleider.

"Er kwamen nog 25 kasseistroken aan. Het was een bizarre achtbaan. Je ziet een van je renners liggen én er is een renner van je ploeg die meedoet om de overwinning. Ik ben hele stukken kwijt en weet ook niet wat er in de finale is gebeurd. Het was een roes tot de wielerbaan van Roubaix."

Kapot

De beloftevolle Goolaerts ging tijdens zijn eerste deelname aan de Noord-Franse klassieker op ongeveer 150 kilometer van de finish naar de grond. Hij werd gereanimeerd en per helikopter afgevoerd naar een ziekenhuis in Lille, waar hij dus enkele uren later overleed.

Elijzen (35) moest het nieuws vertellen bij Veranda's Willems-Crelan. "Je zakt door de grond, maar ik ben ook een van de leidinggevenden en moest het nieuws brengen aan de renners en het personeel. Ik ben naar binnen gegaan en vertelde dat Michael zojuist was overleden", zegt de voormalig wielrenner.

"In de ploeg hebben we een jongen van 21, een eerstejaars beroepsrenner, maar het aan hem vertellen is net zo moeilijk als aan Stijn Devolder die ouder is dan ik. Op zo'n moment gaat iedereen kapot."

Brabantse Pijl

Woensdag wordt in de Brabantse Pijl uitgebreid stilgestaan bij de tragische dood van Goolaerts. Er wordt onder meer een minuut stilte gehouden bij de start in Leuven en een ronde gereden met oud-ploeggenoten van Goolaerts op kop van het peloton.

"We willen dat als een moment zien om bij elkaar te komen", aldus Elijzen. "Ook de renners die niet rijden zullen er zijn als steun voor de rest. Er is hulp voor traumaverwerking, dat moet worden gedaan door mensen die daarvoor hebben geleerd. Ik kan alleen luisteren. Ik ga zelf ook naar een psycholoog."

De 58e editie van de Brabantse Pijl kent een parcours van 201 kilometer tussen Leuven en Overijse. Vorig jaar ging de winst naar de Italiaan Sonny Colbrelli.