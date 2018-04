Terpstra hoopt dat Quick-Step Floors hem selecteert voor Tour

"Ik sta op de longlist voor de Tour", gaf de 33-jarige Nederlander maandagavond te kennen in het Ziggo Sport-programma Peptalk.

"Ik heb zelf aan de ploegleiding gevraagd om mij daarop te zetten. Het hangt nu natuurlijk van hun af of ik ook daadwerkelijk afreis naar Frankrijk."

Terpstra ziet voor hemzelf de nodige mogelijkheden om succes te boeken in de grootste en belangrijkse wielerkoers van het jaar.

"Vooral in de eerste week worden er een aantal mooie etappes afgewerkt. Neem bijvoorbeeld de ploegentijdrit. Ik wil die graag rijden."

Zes keer

Terpstra reed in zijn loopbaan tot dusver zes keer de Tour. Hij slaagde er alleen in 2010 niet in om Parijs te halen doordat hij al na de derde etappe afstapte wegens hoge koorts.

De Noord-Hollander won nog nooit een rit in de drieweekse proef en kwam in het algemeen klassement nooit verder dan de 94e plaats tijdens zijn laatste deelname in 2014.

Terpstra kent vooralsnog een fantastisch seizoen met overwinningen in de GP Le Samyn, de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen. Hij werd afgelopen zondag nog derde in Parijs-Roubaix.

De Tour begint dit jaar op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte. De traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs is op zondag 29 juli.