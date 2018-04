Ploeg van overleden renner Goolaerts start in Brabantse Pijl

"Na zorgvuldig overleg met de familie van Michael en onze renners hebben we besloten dat we zullen starten in De Brabantse Pijl", schrijft Veranda's Willems-Crelan maandag op Twitter. "We zullen met Michael in ons hart koersen."

Goolaerts overleed zondagavond op 23-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Lille nadat hij eerder op de dag een hartstilstand kreeg tijdens Parijs-Roubaix.

De Belg ging tijdens zijn eerste deelname aan de Noord-Franse klassieker op ongeveer 150 kilometer van de finish naar de grond. De renner werd gereanimeerd en per helikopter afgevoerd naar een ziekenhuis in Lille, waar hij enkere uren later overleed.

Woordvoerder Ward Callens van Veranda's Willems-Crelan vertelde maandag aan Sporza hoe de ploeg de zondag had beleefd.

"We zijn met alle renners die Parijs-Roubaix hebben gereden en de staf naar een hotel gegaan. We hebben in groep gewacht op meer nieuws. We hebben dan die spijtige aankondiging moeten doen en hebben de eerste klap in groep verwerkt. Op dit moment denk ik dat iedereen het individueel verwerkt."

Steun

Veranda's Willems-Crelan en de familie van Goolaerts kregen maandag steun vanuit de gehele wielerwereld.

Zo schreef UCI-voorzitter David Lappartient op Twitter dat de wereld Goolaerts veel te vroeg is kwijtgeraakt. "Namens de wielerunie en de hele wielerfamilie wil ik mijn condoleances overbrengen aan de geliefden van Michael Goolaerts."

De Brabantse Pijl begint woensdag in Leuven en eindigt na 201 kilometer in Overijse. Vorig jaar ging de zege naar de Italiaan Sonny Colbrelli.