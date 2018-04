Wielerwereld in rouw na overlijden Belgische renner Goolaerts

"Rust zacht maat", schrijft de Belgische wereldkampioen veldrijden Wout van Aert, die ook van start ging in Parijs-Roubaix. "Goolie, net als ik bouwjaar 1994. We zaten jaren samen in het peloton. Ik kan het nog niet vatten dat daar een einde aan komt. Uw eeuwige smile zal altijd een inspiratie blijven voor mij."

Een andere landgenoot van Goolaerts, Sep Vanmarcke, is ook diep geraakt. "De hele avond hopen op het beste, bang zijn voor het slechtste. Bang dat dit bericht zou komen. Veel sterkte aan Michaels familie, vrienden en team. Het ga je goed. RIP Michael", aldus de renner van EF-Drapac, die zondag zesde werd in Parijs-Roubaix.

UCI-voorzitter David Lappartient zegt dat de wereld Goolaerts veel te vroeg is kwijtgeraakt. "Namens de wielerunie en de hele wielerfamilie wil ik mijn condoleances overbrengen aan de geliefden van Michael Goolaerts", vervolgt de Fransman.

Organisatie

De 23-jarige Goolaerts ging zondagmiddag op ongeveer 150 kilometer voor de finish naar de grond en bleef daar roerloos liggen. De renner werd gereanimeerd en per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij zondagavond overleed.

Hoewel snel duidelijk was dat de situatie van Goolaerts zeer ernstig was, ging Parijs-Roubaix gewoon door. Peter Sagan kwam na 257 kilometer als eerste over de meet op de velodroom in Roubaix en Niki Terpstra was de beste Nederlander op de derde plaats. De festiviteiten na afloop werden ook niet aangepast door de organisatie.

Na het overlijden van Goolaerts liet de organsatie via Twitter weten "diep bedroefd" te zijn. "Al onze gedachten zijn bij zijn familie, zijn team en zijn familie." Ook Sagan schrijft in gedachten bij de nabestaanden van Goolaerts te zijn. "Dit is verschrikkelijk nieuws", aldus de Slowaakse wereldkampioen.

Andere grote namen uit de wielerwereld, onder wie Lance Armstrong, Alberto Contador, Nairo Quintana en Alejandro Valverde, uiten ook hun medeleven op Twitter.

Eerste Parijs-Roubaix

Goolaerts was bezig aan zijn eerste Parijs-Roubaix, nadat hij vorig week namens de Belgische procontinentale formatie Veranda's Willems-Crelan aan de start stond van zijn tweede Ronde van Vlaanderen.

In 2016 won Goolaerts een etappe in de Ronde van Loir-et-Cher, zijn enige zege als prof. De voormalig baanwielrenner deed nooit mee aan een grote ronde.