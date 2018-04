Pieters bekroont dominantie team met eindzege in Healthy Ageing Tour

Soet (WNT-Rotor Pro Cycling) bleef de Duitse Mieke Kröger en de Luxemburgse Christine Majerus voor. De 20-jarige Nederlandse demarreerde in de slotronde in Groningen uit een grote groep vluchters en kwam solo aan. Ze boekte haar eerste zege in 2018.

Pieters had de leiderstrui op de tweede dag veroverd en bekroonde de overmacht van haar ploeg Boels-Dolmans met de eindzege. Eerder had ploeggenote Anna van der Breggen de proloog op haar naam geschreven en zegevierde Chantal Blaak in de vierde etappe. Boels-Dolmans won ook de ploegentijdrit met overmacht.

"Ik ben hier heel blij mee", zei Pieters over haar eerste eindzege in een etappekoers. "Ik heb dat grotendeels te danken aan mijn team. Dat was supersterk deze week. Ik ben blij dat ik het kon afmaken."

Boels-Dolmans domineert het voorjaar met eerder al zeges van Van der Breggen in de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche en Pieters in de Ronde van Drenthe. "We hebben een heel goed voorjaar met het team, vooral in de breedte", gaf Pieters aan. "Je trekt je daaraan op."