Terpstra vindt podiumplek in Parijs-Roubaix 'echt kicken'

"Parijs-Roubaix is de ruigste en tofste klassieker die er is en om dan juist hier op het podium te mogen staan is echt kicken. Helemaal top dit", zei Terpstra voor de camera van de NOS.

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen reed in de absolute slotfase weg bij zijn mede-achtervolgers en kwam alleen over de streep op de wielerbaan in Roubaix.

Een minuut daarvoor had Sagan in een sprint-a-deux op overtuigende wijze afgerekend met Silvan Dillier en zo voor de eerste keer in zijn loopbaan de 'Hel van het Noorden' op zijn naam geschreven.

Super

Sagan zat met nog vijftig kilometer voor de boeg nog in een groep met Terpstra, maar reed daarna in één ruk naar de restanten van de vroege kopgroep toe met daarin Dillier.

"De wereldkampioen was super vandaag. Hij heeft het heel slim aangepakt. Ik was ook goed, maar we misten simpelweg de slag", aldus Terpstra, die in 2014 Parijs-Roubaix won.

"Het was lastig om het gat nog te dichten. Dat hebben we uiteraard wel geprobeerd, maar toen het verschil een minuut bedroeg en onze samenwerking op een gegeven moment niet top was, had ik de hoop wel opgegeven."

Terpstra focuste zich vervolgens op het veroveren van de derde plaats en was daarbij volgens hemzelf in het voordeel door zijn triomf in Vlaanderen.

"Ik had uiteraard al een koers gewonnen, dus ik hoefde niet per se. De anderen kozen wel constant voor de aanval. Daar heb ik uiteindelijk van geprofiteerd."