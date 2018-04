Sagan klopt moedige Dillier en wint Parijs-Roubaix, Terpstra derde

Sagan reed met nog iets meer dan vijftig kilometer te gaan in één ruk naar de restanten van een vroege kopgroep toe. De 27-jarige Dillier kon als enige in het wiel van de één jaar oudere Slowaak blijven op de vele kasseistroken, maar de Zwitser was na ruim tweehonderd kilometer in de aanval kansloos in het sprintje op de velodroom.

Terpstra, een week geleden glorieus winnaar van de Ronde van Vlaanderen, toonde wederom zijn goede benen, maar zat enigszins gevangen in de achtervolging op Sagan. Hij soleerde in de slotfase nog wel naar de derde plaats, op 57 seconden van de winnaar. Greg Van Avermaet, de winnaar van vorig jaar, werd vierde, terwijl Jasper Stuyven als vijfde eindigde.

Voor Sagan is het zijn tweede zege in een van de vijf 'monumenten' op de wielerkalender. De kopman van Bora-hansgrohe, die tot zondag een zesde plaats als beste resultaat had staan in Parijs-Roubaix, won in 2016 de Ronde van Vlaanderen. Hij is de zesde renner en de eerste sinds Bernard Hinault in 1981 die de 'Hel van het Noorden' wint in de regenboogtrui.

De 116e editie van Parijs-Roubaix werd overschaduwd door het overlijden van Michael Goolaerts. De 23-jarige Belg ging met nog zo'n 150 kilometer te gaan naar de grond omdat hij getroffen werd door een hartstilstand.

De renner van de procontinentale formatie Veranda's Willems-Crelan werd ter plekke gereanimeerd en per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Lille, waar hij later op zondagavond overleed.

Kasseistroken

De 257 kilometer lange koers ontbrandde zoals te doen gebruikelijk al toen na minder dan honderd kilometer de eerste van 29 kasseistroken opdoemde. De passage over de steentjes van Troisvilles zorgde mede door een massale valpartij direct voor chaos in het peloton. Van Avermaet moest meteen in de achtervolging.

Negen renners, zonder Nederlanders, hadden op dat moment een voorsprong van een minuut of acht. De Belg Jelle Wallays (Lotto Soudal) was de bekendste naam in de kopgroep.

Van Avermaet sloot relatief snel weer aan bij het peloton, maar de opeenvolging van kasseistroken, die door de regen van eerder deze week vaak zeer modderig waren, bleef voor problemen zorgen. Veel renners moesten opgeven of in de achtervolging door een val of een lekke band.

Sebastian Langeveld, die vorig jaar achter Van Avermaet en Zdenek Stybar als derde eindigde op de wielerbaan van Roubaix, ging op de kasseistrook voor het beruchte Bos van Wallers samen met Matteo Trentin onderuit. De 33-jarige Nederlander moest net als de Italiaan opgeven.

Teunissen

Veel renners probeerden weg te rijden in de laatste honderd kilometer, maar alleen de aanval van Sagan was goed getimed. De wereldkampioen sloot met nog ruim vijftig kilometer te gaan aan bij de laatste overgebleven koplopers; Wallays, Dillier en de Noor Sven Erik Byström. Die laatste kon het tempo al snel niet meer volgen.

Achter de koplopers ontstond een fraai achtervolgend groepje met Terpstra, de Belgen Wout van Aert, Stuyven, Van Avermaet, Sep Vanmarcke en Jens Debusschere en de Amerikaan Taylor Phinney. Zij gaven met nog 35 kilometer te gaan een minuut toe op Sagan en co en dat verschil liep niet terug omdat er geen goede samenwerking was.

Op de kasseistrook van Cysoing, de op zes na laatste van de koers, moest Wallays vooraan al zijn inspanningen bekopen, waardoor Sagan alleen nog de moedige Dillier bij zich had.

Daarachter greep Terpstra het beruchte Carrefour de l'Arbre aan om nog een keer te versnellen. De sterke Noord-Hollander had daardoor alleen nog Vanmarcke, Stuyven en Van Avermaet in zijn wiel, maar dat kwartet moest in de laatste tien kilometer nog vijftig seconden goedmaken op Sagan en Dillier. Dat zat er nooit in.

De twee koplopers bleven tot en met de wielerbaan van Roubaix samen, maar in de laatste hectometers sprintte Sagan relatief simpel naar zijn derde zege van het jaar.