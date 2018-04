Belgische renner Goolaerts overleden na hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix

De 23-jarige Goolaerts ging zondagmiddag op ongeveer 150 kilometer voor de finish naar de grond en bleef daar roerloos liggen. De renner werd gereanimeerd en per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Lille, waar hij zondagavond overleed.

"Met onvoorstelbaar verdriet moeten we het overlijden van onze wielrenner en vriend mededelen", schrijft het team in een statement op Twitter. "Hij overleed aan een hartstilstand, waarbij alle verdere medische hulp niet kon baten."

Goolaerts was bezig aan zijn eerste Parijs-Roubaix, nadat hij vorig week namens de Belgische procontinentale formatie Veranda's Willems-Crelan aan de start stond van zijn tweede Ronde van Vlaanderen.

In 2016 won Goolaerts een etappe in de Ronde van Loir-et-Cher, zijn enige zege als prof. De voormalig baanwielrenner deed nooit mee aan een grote ronde.

Sagan

Hoewel snel duidelijk was dat de situatie van Goolaerts zeer ernstig was, ging Parijs-Roubaix gewoon door. Peter Sagan kwam na 257 kilometer als eerste over de meet op de velodroom in Roubaix en Niki Terpstra was de beste Nederlander op de derde plaats. De festiviteiten na afloop werden ook niet aangepast door de organisatie.

Zondagavond lieten veel ploegen en renners op sociale media weten geschokt te zijn door het nieuws en spraken hun steun uit voor de nabestaanden van Goolaerts.

"We zijn diep bedroefd over dit ongelooflijk trieste nieuws. Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en team", zo schreven onder meer Lotto-Jumbo, Team Sky en de organisatie van Parijs-Roubaix op Twitter.

Ook UCI-voorzitter David Lappartient sprak zijn medeleven uit. "Namens de wielerunie en de hele wielerfamilie wil ik mijn condoleances overbrengen aan de geliefden van Michael Goolaerts. We zijn hem veel te vroeg kwijtgeraakt."