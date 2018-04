Belgische renner Goolaerts getroffen door hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix

De 22-jarige Goolaerts ging op ongeveer 150 kilometer voor de finish naar de grond, waarna hij roerloos in de berm lag. Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren, werd de renner gereanimeerd en per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis.

Goolaerts, die rijdt voor de Belgische procontinentale formatie Veranda's Willems-Crelan, was bezig aan zijn eerste Parijs-Roubaix, nadat hij vorig week zijn tweede Ronde van Vlaanderen reed.

In 2016 won hij een etappe in de Ronde van Loir-et-Cher en dat is tot dusver zijn enige zege als prof. De voormalig baanwielrenner startte nog nooit in een grote ronde.

Elijzen

Michiel Elijzen, de Nederlandse ploegleider van Veranda's Willems-Crelan, was na een minuut of twee bij Goolaerts. "Ik zag een renner die op z'n rug lag met z'n benen nog verstrengeld in zijn fiets. Hij was volledig weg", zei de oud-prof na de koers in gesprek met NUsport.

"Er waren heel snel dokters bij en die hebben heel goed hulp verleend, maar het was surrealistisch. Michael werd gereanimeerd, ik moest een infuus vasthouden, er was een defibrillator bij. Het was bizar."

Na een minuut of vijf kon Elijzen weinig meer betekenen en stapte hij in de auto om zijn weg te vervolgen. "Maar ik heb eigenlijk niks meer meegekregen van de koers. Ik heb op de automatische piloot de kasseistroken en de tijdverschillend doorgegeven, maar ik zat met mijn hoofd natuurlijk heel ergens anders."

Sagan

De 116e editie Parijs-Roubaix werd gewonnen door Peter Sagan. De wereldkampioen bleef de Zwitser Silvain Dillier en Niki Terpstra voor.

Na de finish van de koers meldde Veranda's Willems-Crelan in een tweet dat er nog niks nieuws te melden was over Goolaerts.