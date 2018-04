Belgische renner Goolaerts getroffen door hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix

De 23-jarige Goolaerts ging op ongeveer 150 kilometer voor de finish naar de grond, waarna hij roerloos in de berm lag. Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren, werd de renner gereanimeerd en afgevoerd naar het ziekenhuis.

Veel meer op is er op dit moment niet bekend over de toestand van Goolaerts, die rijdt voor de Belgische procontinentale formatie Veranda's Willems-Crelan.

Goolaerts was bezig aan zijn eerste Parijs-Roubaix, nadat hij vorig week zijn tweede Ronde van Vlaanderen reed. In 2016 won hij de Ronde van Loir-et-Cher en dat is tot dusver zijn enige zege als prof. Goolaerts ging nooit van start in de Tour de France, Giro d'Italia of Vuelta a España.

Parijs-Roubax is momenteel nog bezig. De renners zijn om 11.20 uur vertrokken voor de 257 kilometer door het noorden van Frankrijk. De finish wordt niet voor 17.10 uur verwacht.