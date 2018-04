Lotto-Jumbo-renner Roglic grijpt eindzege in Ronde van Baskenland

De zege in de pittige slotrit, met liefst acht beklimmingen, ging naar Enric Mas. De Spanjaard bezorgde zijn ploeg Quick-Step Floors zo al de 25e zege van dit seizoen.

Het is voor Roglic zijn eerste zege in het eindklassement van een etappekoers uit de WorldTour. De 28-jarige coureur stond vorig jaar in de Ronde van Romandië wel al eens op het podium op dat niveau (derde).

"Dit was een hoofddoel en dat is nu binnen", zegt de Sloveen op de website van Lotto-Jumbo. "In de toekomst hoop ik nog meer van zulke mooie etappekoersen te winnen en wie weet ooit een klassement te rijden in een grote ronde."

Roglic nam donderdag dankzij winst in de individuele tijdrit al de gele trui over van de Fransman Julian Alaphilippe. Vrijdag vergrootte hij zijn voorsprong dankzij een tweede plaats in de vijfde etappe.

Valpartij

De rit van zaterdag verliep niet bepaald volgens plan voor Roglic. De Sloveen ging al na drie kilometer onderuit, waarna hij met hulp van zijn teamgenoten na een dikke tien kilometer achtervolgen weer aansluiting wist te vinden.

Roglic hield aan de val fikse schaafwonden op. "Maar al bij al valt het mee. Vanaf dat moment gaven andere ploegen gas en het was lastig om terug voorin te raken. De ploeg heeft uitstekend werk verricht. Ik ben zeer dankbaar."

In het vervolg hield Roglic vooral zijn naaste belager Mikel Landa in de gaten. De Spanjaard van Movistar was de dag begonnen met een achterstand van 1.57 minuut op Roglic. De renners van Movistar kozen dan ook vol de aanval.

De Sloveen pareerde de eerste aanvallen uit het Spaanse kamp, maar moest Landa in de slotkilometers laten gaan. Het verschil bleef echter beperkt tot zo'n veertig seconden, waardoor Roglic nog redelijk eenvoudig standhield.

"Op de slotklim wist ik dat ik de eindzege binnen had omdat de klim niet te lang was", aldus Roglic, die op 54 seconden van Mas als negende over de meet kwam.

Mollema

Landa kwam zelf twaalf seconden tekort om Mas van de zege af te houden. De ritwinnaar maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep, waarin ook onder anderen Thomas De Gendt zat. De Spanjaard was de enige die bij machte bleek uit de greep van de achtervolgers te blijven.

Bauke Mollema verspeelde zijn vijfde plek in het klassement. De klimmer van Trek-Segafredo moest op de laatste klim al relatief vroeg lossen en zag behalve Mas ook Nairo Quintana passeren in de rangschikking. Hij moest daardoor genoegen nemen met plek zeven.