Blaak boekt in Healthy Ageing Tour eerste zege als wereldkampioene

De 28-jarige Zuid-Hollandse was in de rit van Hogeland naar Winsum de rapste van een kopgroep van vijf rensters. Zij hadden zich in de slotfase afgesplitst van een groep van twaalf.

Blaak liet in de sprint landgenotes Kirsten Wild (tweede), Monique van de Reen (derde) en Amy Pieters (vierde) achter zich. De Duitse Mieke Kröger was op de vijfde plaats de eerste niet-Nederlandse.

Pieters, teamgenoot van Blaak bij Boels-Dolmans, blijft aan de leiding in het klassement. Zij greep in de tweede etappe de macht en breidde haar voorsprong in de rangschikking vrijdag uit door met haar teamgenotes de ploegentijdrit te winnen.

De Healthy Ageing Tour eindigt zondag met een 94 kilometer lange rit met start en aankomst in Groningen.