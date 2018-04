Boels-Dolmans grijpt de macht in ploegentijdrit Healthy Ageing Tour

Boels-Dolmans klokte 21 minuten en 54 seconden en was daarmee 52 tellen sneller dan de nummer twee, Team Virtu Cycling.

Het Wiggle-High5 van Kirsten Wild moest op ruim een minuut van de winnaressen genoegen nemen met de vierde plaats.

Wild had eerder op de dag het eerste deel van de derde etappe in de Groningse rittenkoers op haar naam geschreven. De Zwolse was in Winschoten na 66 kilometer de snelste in de massasprint.

Voor Wild, vorige maand nog bijzonder succesvol bij de WK baan, betekende dat haar eerste zege op de weg voor haar nieuwe ploeg.

Eindzege

De strijd om de eindzege gaat tussen vier rensters van Boels-Dolmans, te weten Pieters, Van der Breggen, Blaak en de Luxemburgse Christine Majerus.

Pieters, winnares van de tweede etappe, gaat met nog ritten voor de boeg aan de leiding en heeft 27, 32 en 54 seconden voorsprong op respectievelijk Van der Breggen, Blaak en Majerus.

"Ik weet dat we hier indruk maken, maar het komt ons hier bepaald niet aanwaaien natuurlijk", banadrukte Pieters nog maar weer eens.

"Het zou een mooie bonus zijn als we zondag in Groningen het hele podium kunnen bezetten, maar ons hoofddoel is de leiding houden. We moeten zorgen dat de zege in de ploeg blijft."