Sinkeldam vindt sommige kasseistroken Parijs-Roubaix onverantwoord

Sinkeldam, in 2011 winnaar bij de beloften, verkende donderdag enkele van de in totaal ruim 50 kilometer lange kasseistroken en dat viel hem niet mee.

"Op sommige stukken was het onverantwoord. Je kunt wachten op valpartijen", oordeelt de voormalig renner van Team Sunweb.

De 29-jarige Sinkeldam reed Parijs-Roubaix zes keer. Twee jaar geleden werd hij vijftiende en vorig jaar kwam hij als 25e over de streep. De Nederlander hoopt dat valpartijen hem bespaard blijven. "Ik ben groot en zwaar, dat is een voordeel. Ik moet er in de finale bijzitten en Démare dan afzetten", zegt hij.

"Ik rijd 100 procent in dienst van Arnaud. Daar heb ik geen moeite mee. Dit is voor de ploeg de koers waarmee het voorjaar staat of valt. Onze ploegbaas Marc Madiot heeft 'm twee keer gewonnen en kan er heel emotioneel over praten. En met Arnaud hebben we een potentiële winnaar in huis."

2015

Sinkeldam maakte afgelopen winter de overstap van Team Sunweb naar FDJ, waar hij als Nederlands kampioen in zijn rood-wit-blauwe trui rijdt. Hij maakte als renner van Sunweb en voorganger Giant-Alpecin al mooie edities van Parijs-Roubaix mee, want in 2015 won toenmalig ploeggenoot John Degenkolb.

"Dat was een hele mooie. Het is al bijzonder als iemand binnen je ploeg zo'n koers wint, maar zeker als het hele team eraan heeft bijgedragen, zoals toen."

Sinkeldam en Démare staan zondag samen met FDJ-ploeggenoten Antoine Duchesne, Jacopo Guarnieri, Ignatas Konovalovas, Olivier Le Gac en Marc Sarreau aan de start van de 116e editie van Parijs-Roubaix.

Het 'monument', waarin de renners 257 kilometer afleggen waarvan ruim 54 kilometer over kasseistroken, begint zondag rond 11.20 uur. De finish op de wielerbaan van Roubaix wordt op z'n vroegst om 17.10 uur verwacht.