Terpstra: 'Feestvreugde moet plaatsmaken voor hoofddoel Parijs-Roubaix'

"Parijs-Roubaix ligt me beter dan de Ronde van Vlaanderen. Mijn conditie is super, dus ik hoop dat het zondag ook weer goed gaat", zei Terpstra donderdag in gesprek met de NOS.

De renner van Quick-Step Floors had naar eigen zeggen twee dagen nodig om bij te komen van zijn overwinning in het Belgische Oudenaarde, waar hij de tiende Nederlandse winnaar van 'Vlaanderens Mooiste' werd en bovendien zijn derde zege van het seizoen veiligstelde.

"Ik ben na mijn zege in de Ronde van Vlaanderen twee dagen kapot geweest en dinsdag ging de blik op Parijs-Roubaix", vertelde Terpstra. "Ik geniet nog steeds na, maar de feestvreugde moet nu plaatsmaken voor deze superbelangrijke koers."

Hoofddoel

De Nederlander stond tien keer eerder aan de start van Parijs-Roubaix en wist de wielerklassieker in 2014 zelfs op zijn naam te schrijven. Hoewel Terpstra dit jaar naast de Ronde van Vlaanderen ook de E3 Harelbeke won, is hij nog niet verzadigd.

"Parijs-Roubaix was mijn hoofddoel toen ik dit voorjaar begon en daar moet ik me op blijven concentreren", benadrukte Terpstra, die vorig jaar nog moest opgeven na een harde val op ruim honderd kilometer van de finish.

"In deze koers heb je een berg geluk nodig, want je kan veel pech hebben. Het wordt een kwestie van rustig blijven op de juiste momenten en goed zitten in de finale."

De 116e editie van Parijs-Roubaix, waarin de renners 257 kilometer afleggen waarvan ruim 54 kilometer over kasseistroken, begint zondag rond 11.20 uur. De finish op de wielerbaan van Roubaix wordt op z'n vroegst om 17.10 uur verwacht.