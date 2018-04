Pieters wint in Grootegast en rijdt Van der Breggen uit leiderstrui

Pieters en Barnes waren met nog 10 kilometer te gaan weggereden uit een kopgroep van vijf en de Noord-Hollandse renster van Boels-Dolmans was in een sprint-a-deux net te sterk voor de Britse.

Van der Breggen eindigde als derde door op 35 seconden van de winnares de sprint van de eerste achtervolgende groep te winnen.

De olympisch kampioene reed in de leiderstrui omdat ze woensdag de eerste etappe, een tijdrit van acht kilometer in Heerenveen, had gewonnen. Pieters verloor toen vijftien seconden op haar land- en ploeggenote, waardoor ze donderdag ruim voldoende tijd pakte om de leiding in het algemeen klassement over te nemen. Barnes staat nu tweede.

Pieters is bezig aan een sterk jaar. Ze won eerder al de Ronde van Drenthe en werd tweede in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. In die laatste koers won ze de sprint achter haar ontsnapte ploeggenote Van der Breggen.

De Healthy Ageing Tour, een etappekoers door Noord-Nederland, duurt nog tot en zondag.