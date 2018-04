Sagan: 'Eén keer per jaar vind ik kasseien wel oké'

"De kasseien zijn wel oké, voor één keer per jaar", zei Sagan met een glimlach in Denain, waar hij zijn tocht richting het Bos van Wallers begon.

"Zo'n verkenning op zich vind ik op zich wel leuk. Je moet normaal toch trainen, dus als je dat kan doen op het parcours is dat beter. Het zorgt voor meer plezier.''

De 28-jarige Slowaak heeft bij zijn zes voorgaande deelnames aan Parijs-Roubaix nooit echt meegestreden om de winst. Zijn beste resultaat is een zesde plaats in 2014, het jaar dat Niki Terpstra won.

"Ik doe altijd mijn best in een wedstrijd, ook in Roubaix, maar ik had er inderdaad nog niet veel succes", aldus Sagan.

Weer

Sagan, die vorig jaar als 38e over de streep kwam op de velodroom van Roubaix, denkt dat het weer zondag een belangrijke rol zal gaan spelen. Volgens de voorspellingen is er een kleine kans op regen en zal het met negentien graden warm worden in Noord-Frankrijk.

"Een droge of natte Parijs-Roubaix maakt veel verschil", zei Sagan. "Het zal de stijl van de wedstrijd veranderen. Ook de wind speelt een rol natuurlijk en het wordt blijkbaar warm genoeg. Te warm zou ook weer niet goed zijn."

Sagan won dit seizoen 'slechts' twee koersen (een rit in de Tour Down Under en Gent-Wevelgem). Afgelopen zondag eindigde hij als zesde in de door Terpstra gewonnen Ronde van Vlaanderen. "Ik voel me niet slecht en ook niet geweldig, maar wel goed genoeg", zei de kopman van Bora-hansgrohe, die weet dat hij weer te maken krijgt met een sterk blok van Quick-Step Floors.

"Hoe ze momenteel koersen is zeer goed. Dus ja, ze zijn zeker een stevige tegenstander, voor iedereen. Ik weet niet of Terpstra opnieuw de sterkste zal zijn. Er kan van alles gebeuren. Overigens moet je niet alleen naar Quick-Step en Bora kijken. Er zijn meer teams in Parijs-Roubaix en een tactiek moet je tijdens de koers verder bepalen."

De officiele start van Parijs-Roubaix is zondag om 11.20 uur. De finish wordt niet voor 17.10 uur verwacht.