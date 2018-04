Van Avermaet gelooft heilig in tweede zege op rij in Parijs-Roubaix

De Vlaming (32) was met onder meer een derde plaats in de E3 Harelbeke en een vijfde stek afgelopen zondag in de Ronde van Vlaanderen al een paar keer dicht bij een zege. Ook maakte hij indruk in Dwars door Vlaanderen, waar hij achtste werd.

"Het is heel speciaal om als titelverdediger aan de start te staan in Parijs-Roubaix. Ik voel me het hele voorjaar al goed, maar de puzzelstukjes vielen tot nu toe net niet in elkaar", zegt Van Avermaet donderdag.

"Parijs-Roubaix is compleet anders dan de andere voorjaarsklassiekers. Je hebt goede benen nodig, net als het geluk dat je niet onderuit gaat en geen lekke band krijgt. Vorig jaar had ik wat pech, maar slaagde ik erin om de situatie alsnog volledig om te draaien."

Van Avermaet krijgt in de 'Hel van het Noorden' bij BMC hulp van landgenoten Jürgen Roelandts en Nathan Van Hooydonck, de Zwitsers Stefan Küng en Michael Schär, Jempy Drucker uit Luxemburg en de Spanjaard Francisco Ventoso.

Geweldig

Ten opzichte van de Ronde van Vlaanderen is de van ziekte herstelde Van Hooydonck als vervanger van de Italiaan Alberto Bettiol de enige wijziging in de Amerikaanse ploeg.

"In de Ronde van Vlaanderen was ik heel blij met het werk van mijn ploeg en zondag zullen we weer alles geven om mijn titel te verdedigen", aldus kopman Van Avermaet. "Vorig jaar was geweldig, want ik won toen tegen de verwachting in. Ik ben in staat opnieuw te winnen. We zullen zien hoe ver ik kom."

BMC-ploegleider Fabio Baldato: "We hebben gezien dat Greg sterk is in de klassiekers. Hoewel hij nog niet heeft gewonnen, zijn we vol vertrouwen voor Parijs-Roubaix. Als we alert en slim koersen, weet ik zeker dat we een goed resultaat neerzetten."

Langeveld

Ook Sebastian Langeveld (EF-Drapac) kijkt vol verwachting uit naar Parijs-Roubaix. De 33-jarige Nederlander werd vorig jaar derde achter winnaar Van Avermaet en Quick-Step Floors-renner Zdenek Stybar.

"Dat is een van de hoogtepunten uit mijn carrière", zegt Langeveld. "Ik reed het Velodrome op om te kunnen sprinten voor de winst en mocht als nummer drie het podium op. Dat zal me altijd bijblijven. Roubaix is de zwaarste klassieker en het 'monument' met de meeste historie. Deze race is nergens mee te vergelijken."

Langeveld heeft bij EF-Drapac gezelschap van de Belgen Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck, de Deen Matti Breschel, Mitchell Docker uit Australië, de Nieuw-Zeelander Tom Scully en de Amerikaan Taylor Phinney.

De 116e editie van Parijs-Roubaix, waarin de renners 257 kilometer afleggen waarvan ruim 54 kilometer over kasseistroken, begint zondag rond 11.20 uur. De finish op de wielerbaan van Roubaix wordt op z'n vroegst om 17.10 uur verwacht.