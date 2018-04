Euforische Jakobsen vindt plek op erelijst Scheldeprijs 'enorm gaaf'

"Dit is echt supergaaf. Als je 21 bent en deze koers wint, kan je eigenlijk alleen maar trots zijn. Dit is de mooiste zege uit mijn carrière", aldus Jakobsen in het Belgische Schoten tegen de NOS.

De geboren Gelderlander zorgde met zijn knappe eindsprint voor de 24e overwinning van Quick-Step Floors en zijn tweede zege dit seizoen. Jakobsen, pas bezig aan zijn eerste jaar als prof, was eerder ook al de beste in de Nokere Koerse.

De jonge Nederlander is trots dat hij zich in een rijtje mag voegen met onder anderen topsprinters als Marcel Kittel, Mark Cavendish en Alexander Kristoff, die de Scheldeprijs eerder deze eeuw al wonnen.

"Het is enorm gaaf om tussen die namen te staan. Ik heb weleens gehoord dat deze wedstrijd geldt als een officieus WK voor sprinters, dus dan wil je als 21-jarige wel je best doen."

Favorieten

Jakobsen realiseerde zich wel dat hij van geluk mocht spreken dat de topfavorieten niet om de zege konden meestrijden. Dylan Groenewegen en Arnaud Démare werden gediskwalificeerd na het passeren van een gesloten spoorwegovergang en Marcel Kittel had materiaalpech.

"Het wegvallen van die renners hielp wel mee, maar dat hoort ook bij zo'n wedstrijd", vindt Jakobsen, die na het veiligstellen van de tiende Nederlandse zege in de eendagswedstrijd vooral zijn team dankbaar was.

"De jongens in de ploeg kiezen voor mij ondanks dat ik nog maar 21 ben. Vooral de laatste kilometers deden mijn ploeggenoten heel veel werk. Toen ik het bordje op 200 meter voor de finish zag, dacht ik: deze is voor mij. Dat ik het af wist te maken, is supergaaf."