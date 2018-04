Nederlander Jakobsen verrast met zege in tumultueuze Scheldeprijs

Jakobsen zorgde voor de 24e zege van zijn ploeg Quick-Step Floors in dit prille seizoen. Hij won eerder dit jaar al de Nokere Koerse.

De Scheldeprijs over 200 kilometer met start in Terneuzen en finish in het Belgische Schoten kende op zo'n negentig kilometer van de finish een opmerkelijk incident. Een groep van dertig renners werd door de jury gediskwalificeerd nadat ze over een spoorwegovergang reden terwijl de slagbomen sloten.

Dylan Groenewegen, kanshebber voor de zege, was een van de renners die uit koers gehaald werden. Ook de Franse sprinter Arnaud Démare en de Duitse tijdrijder Tony Martin moesten gedwongen afstappen.

Kittel

Daardoor leek het erop dat Marcel Kittel de zege in zijn schoot kreeg geworpen. De Duitser won vijf van de laatste zes edities en was de enige overgebleven topsprinter in het peloton, dat onderweg door enkele valpartijen werd opgeschrikt.

Op zo'n twaalf kilometer van de finish werd Kittel echter getroffen door een lekke band, net als de Colombiaanse spirinter Alvaro Hodeg van Quick-Step. Ondanks hulp van enkele Katusha-ploeggenoten van Kittel konden de Duitser en Hodeg in de stromende regen niet terugkeren in het uitgedunde peloton, dat nog uit circa 25 renners bestond.

Een aanval van Jos van Emden in de laatste vijf kilometer bleek tevergeefs, zodat er toch gesprint werd in Schoten. Jakobsen versloeg daarin de concurrentie met twee fietslengtes verschil. Bram Welten van Fortuneo was op de negende plek de tweede Nederlander in de top tien.

Mooie erelijst

Jakobsen tekende voor de tiende Nederlandse zege in de eendagskoers waarvan de eerste editie in 1907 werd verreden. Thorwald Veneberg was in 2005 de laatste Nederlandse winnaar.

Deze eeuw werd de Scheldeprijs gewonnen door topsprinters als Kittel, Mark Cavendish, Alexander Kristoff, Alessandro Petacchi, Tom Boonen en Robbie McEwen. "Dit is een mooie erelijst om op te staan, supergaaf!", zei de opgetogen Jakobsen. "Ik ben er heel erg blij mee."

"Ik koers graag door Zeeland", aldus het talent dat geboren werd in het Gelderse Heukelum. "Dat ik het kan afmaken is echt ongelooflijk."