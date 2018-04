McCarthy sprint naar zege in derde etappe Ronde van Baskenland

Op twee kilometer van de meet werden vluchters Christopher Juul-Jensen en David de la Cruz gegrepen, waarna McCarthy aan het langste eind trok in de massasprint.

De Wit-Rus Alexandr Riabushenko werd tweede en Michal Kwiatkowski moest zich tevredenstellen met de derde plek. Maurits Lammertink kwam als zeventiende binnen en was daarmee de beste Nederlander. Bauke Mollema werd dertigste.

Julian Alaphilippe van Quick-Step Floors, die maandag en dinsdag de eerste twee ritten op zijn naam schreef, kwam als zesde binnen en blijft de leider in het algemeen klassement.

De 25-jarige Fransman koestert nog steeds een voorsprong van acht seconden op naaste belager Primoz Roglic van Lotto-Jumbo. De Spanjaard Gorka Izagirre staat derde op 39 seconden van Alaphilippe.

In de vierde etappe van donderdag staat een individuele tijdrit van 19,4 kilometer op het programma in Lodosa. De Spaanse rittenkoers, die maandag begon, duurt nog tot en met zaterdag.

De Gendt

Het duurde slechts enkele kilometers voor de vlucht van de dag een feit was in de derde rit en dat was met name te danken aan de aanvalsdrift van Thomas de Gendt. De Belg snelde in zijn eentje weg en kreeg gezelschap van de Deen Juul-Jensen. De Gendt kwam als eerste boven op de eerste drie klimmetjes en pakte zo alle bergpunten en daarmee de bolletjestrui.

Na de beklimming van de Aretxabalgane na 35 kilometer werden de twee vluchters al vergezeld door zes achtervolgers. De groep van acht pakte een voorsprong van zes minuten op het peloton, al bleef die marge niet lang zo groot.

Onder aanvoering van Astana en Team Sunweb slaagde het peloton erin om het gat, met nog 50 kilometer te gaan, tot anderhalve minuut te verkleinen. Niet veel later ontsnapten Kwiatkowski en De la Cruz uit de grote groep en voegden de Sky-renners zich bij De Gendt en Juul-Jensen, die als enige vluchters waren overgebleven.

Het viertal koesterde ruim tien kilometer voor de meet nog een voorsprong van vijftien seconden op de achtervolgers, maar al snel moesten De Gendt en Kwiatkowski lossen en twee kilometer voor de finish werden ook De la Cruz en Juul-Jensen ingerekend. In de rommelige massasprint trok McCarthy uiteindelijk aan het langste eind.