Groenewegen vindt diskwalificatie in Scheldeprijs terecht

Het incident gebeurde op ongeveer 90 kilometer van de streep. Groenewegen bevond zich in een deel van het peloton dat geen geduld had bij het sluiten van de spoorbomen.

De groep van dertig renners werd niet veel later door de jury uit de koers gehaald. Ook de Nederlanders Timo Roosen en Roy Curvers, de Franse sprinter Arnaud Démare en de Duitse tijdrijder Tony Martin werden uitgesloten.

"We zagen al knipperende lichten bij de groep voor ons, maar toen zijn wij er ook nog doorheen geschoten", aldus Groenewegen in gesprek met het AD. "Ik overwoog wel te stoppen, maar dan zou ik daar in mijn eentje zijn blijven staan. Het is denk ik wel een terechte beslissing, want het staat in de reglementen."

Regelgeving

Volgens de regelgeving kunnen renners die een gesloten spoorwegovergang passeren een maand schorsing en een flinke boete krijgen. Groenewegen, die pas na de koers op de hoogte werd gebracht van de regel, hoopt dat de jury in het vervolg de renners tegemoet kan komen.

"Voor ons als wielrenners is het lastig om te zien dat lichten bij de spoorbomen gaan knipperen, want die dingen hangen zes meter hoog. Misschien goed om daar als jury naar te kijken en in het vervolg iets beter op te lossen."

Jurylid Luc Gheysen vindt niet dat de renners te hard zijn gestraft. "Ik vind het geen strenge beslissing, want we zijn al jaren bezig over veiligheid, veiligheid veiligheid", aldus Gheysen tegen Sporza. "Het reglement is heel duidelijk: als het licht op rood springt, moet er gestopt worden."

Jakobsen

Groenewegen was samen met Marcel Kittel en Démare de grote favoriet voor de winst in het Belgische Schoten. De 24-jarige Nederlander won dit jaar onder meer al Kuurne-Brussel-Kuurne en een etappe in Parijs-Nice.

De zege ging uiteindelijk naar de Nederlander Fabio Jakobsen. De 21-jarige sprinter van Quick-Step Floors toonde zich de sterkste in de massasprint. De Duitser Kittel, die de koers vijf keer won in de afgelopen zes jaar, deed door materiaalpech niet mee om de zege.

De Scheldeprijs wordt voor een groot deel verreden in Zeeland. De start van de eendagswedstrijd was dit jaar in Terneuzen.