Groenewegen uit Scheldeprijs gezet na passeren gesloten spoorwegovergang

Het incident gebeurde op ongeveer 90 kilometer van de streep. Groenewegen bevond zich in een deel van het peloton dat geen geduld had bij het sluiten van de spoorbomen.

De groep van dertig renners werd niet veel later onder begeleiding uit de koers gehaald. Ook Timo Roosen, Roy Curvers, de Fransman Arnaud Démare en de Duitser Tony Martin zijn uitgesloten.

Volgens de regelgeving kunnen renners die een gesloten spoorwegovergang passeren een maand schorsing en een flinke boete krijgen.

Groenewegen was samen met Marcel Kittel en Démare één van de favorieten voor de winst in het Belgische Schoten. De Nederlander won dit jaar onder meer al Kuurne-Brussel-Kuurne en een etappe in Parijs-Nice.

De Scheldeprijs wordt voor een groot deel verreden in Zeeland. De start was dit jaar in Terneuzen. De eendagswedstrijd eindigt veelal in een massasprint. De Duitser Kittel won de koers vijf keer in de afgelopen zes jaar.