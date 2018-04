Dumoulin ziet tegenvallend voorjaar als voordeel met oog op Giro

"Ik heb altijd uitgekeken naar de Giro, maar met een iets te negatieve mindset. Ik was niet relaxed. Ik denk nu dat ik wel op de juiste manier gedreven ben", vertelt Dumoulin dinsdag aan het AD vlak voor zijn vertrek naar een hoogtestage in Spanje.

De 27-jarige Limburger staat op 4 mei in Jeruzalem als titelverdediger aan de start van de eerste grote ronde van het jaar. Om zich optimaal voor te bereiden traint hij de komende twee weken op hoogte in de Sierra Nevada, vergezeld door zijn ploeggenoten Sam Oomen en Louis Vervaeke.

In de Spaanse bergen wil Dumoulin de blik weer naar voren richten. "Achteraf gezien is mijn slechte voorjaar juist goed geweest, denk ik", kijkt hij terug op de afgelopen twee maanden. "Ik was wel gedreven, maar net even de verkeerde kant op."

Valpartij

Dumoulin begon in februari aan het seizoen met een 38e plaats in het eindklassement van de Ronde van Abu Dhabi, gevolgd door een eveneens tegenvallende Tirreno-Adriatico. Materiaalpech maakte daar snel een einde aan zijn klassementsambities. Na een valpartij in de vierde etappe staakte Dumoulin de strijd.

Na Milaan-San Remo, waar hij als 31e eindigde, reed Dumoulin geen wedstrijden meer. De komende periode probeert hij zich tijdens trainingen in vorm te rijden. Op 19 april vliegt de Sportman van het Jaar terug naar Nederland, drie dagen later is Luik-Bastenaken-Luik zijn laatste koers voordat de Giro begint.

"Ik heb er echt veel zin in", zegt Dumoulin, die nog altijd niet weet of hij in juli ook de Tour de France gaat rijden. "Ik ga mij focussen op de Giro en wil in prinicpe graag naar de Tour, maar dat beslissen we pas na de Giro. Als ik het echt niet zie zitten, ga ik niet."

De Giro d'Italia eindigt op 27 mei in Rome. Ruim een maand later, op 7 juli, gaat in de Vendée de Tour de France van start.