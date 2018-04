Alaphilippe blijft Roglic voor in eerste rit Ronde van Baskenland

Beide coureurs waren er op de laatste klim van de dag vandoor gegaan en bleven uit de greep van een achtervolgend groepje, met daarin ook Bauke Mollema. Die eindigde als dertiende.

Alaphilippe sprintte weg uit de rug van Roglic, maar de Sloveen wist nog gevaarlijk in de buurt van zijn opponent te komen. Op 23 seconden achterstand won Pello Bilbao de sprint van de achtervolgers.

De Fransman bezorgde zijn Belgische ploeg al de 22e zege van dit seizoen. Een dag eerder won zijn teamgenoot Niki Terpstra nog de Ronde van Vlaanderen.

De Gendt

De beslissing in de openingsetappe viel op de Elkano Gaina, een relatief korte maar steile muur op een kleine tien kilometer van de meet in Zarautz. Nadat een vluchtersgroep met onder anderen Thomas De Gendt was teruggepakt, wisten Roglic en Alaphilippe een gaatje te slaan.

Nairo Quintana probeerde aan te haken bij het tweetal, maar de Colombiaan slaagde daar niet in. Het duo bleef vervolgens vooruit in de afdaling, waarna Alaphilippe nipt sterker bleek dan zijn vluchtmakker.

In de Ronde van Baskenland krijgen de coureurs zes etappes over glooiend parcours voor de wielen. Alleen de tijdrit van donderdag is vlak. De koers eindigt zaterdag met een rit met aankomst bergop in Arrate.

De etappekoers uit de World Tour krijgt hoe dan ook een nieuwe winnaar. Alejandro Valverde verdedigt zijn titel niet.