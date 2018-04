Team Sunweb met drie Nederlandse renners naar Parijs-Roubaix

Van die drie heeft alleen Teunissen een vrije rol. Van hem wordt verwacht dat hij er in de finale nog bij is. Kopman van de Duitse ploeg van Nederlandse origine is de Belg Edward Theuns.

De formatie wordt gecompleteerd door de Deen Sören Kragh Andersen, die net als Teunissen in de finale nog van de partij moet zijn, en de Duitsers Nikias Arndt en Max Walscheid.

In de 'Hel van het Noorden' krijgt het peloton liefst 54 kilometer aan kasseien voor de wielen. De eerste strook ligt na 93 kilometer koers. Beruchte passages als Bos van Walers-Arenberg en Carrefour de l'Arbre gelden normaal gesproken als scherprechters.

Op die laatste strook, op 39 kilometer van de meet, verwacht Sunweb dat de laatste schifting wordt gemaakt. "Edward is onze leider, maar we moeten afwachten hoe hij er voor staat na zijn ziekte. Daarnaast hebben we Mike en Sören ook nog", aldus ploegleider Marc Reef.

De klassieker wordt zondag verreden. De streep is na 257 kilometer getrokken op de wielerbaan in Roubaix. De winst ging vorig jaar naar Greg Van Avermaet. Niki Terpstra was in 2014 de laatste Nederlandse winnaar. Hij was zondag nog de sterkste in de Ronde van Vlaanden.