Terpstra: 'Ik word niet meer zenuwachtig van favorietenrol'

"Ik vond het leuk dat veel wielerkenners - mensen waarvan ik denk dat ze ook daadwerkelijk verstand van wielrennen hebben - mij als de grootste kanshebber noemden", aldus Terpstra. "Het gaf mij alleen maar positieve energie."

Tom Boonen, drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen, was het meest uitgesproken door zijn voormalig ploegmaat een week geleden na diens indrukwekkende overwinning in E3 Harelbeke de "torenhoge favoriet" te noemen voor de 'Vlaamse Hoogmis'.

"Vroeger was ik daar misschien zenuwachtig van geworden, maar nu niet meer", zei Terpstra in Oudenaarde, waar hij de eerste Nederlander in 32 jaar werd die de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef. "De druk van buitenaf is toch nooit groter dan de druk ik mezelf opleg."

De Noord-Hollander kent bovendien ook de andere kant van de medaille. Zo werd hij vorig jaar na Gent-Wevelgem zeer kritisch benaderd door de media en andere renners nadat hij blufte en niet mee wilde rijden met Peter Sagan en Sören Kragh Andersen in een achtervolgend groepje.

"Ik werd na die koers helemaal afgemaakt en dat deed me toen wel wat. Nu was iedereen na mijn zege in E3 Harelbeke heel lovend en dat was alleen maar leuk om te horen."

Team

Net als in de 'mini-Ronde van Vlaanderen' van negen dagen eerder greep Terpstra zondag in 'Vlaanderens Mooiste' de zege door een knappe solo.

Deze keer reed de hardrijder de laatste achttien kilometer alleen op kop nadat hij bij de laatste beklimming van de Oude Kwaremont 'op en over' een kopgroep van drie (Sebastian Langeveld, Dylan van Baarle en Mads Pedersen) was gegaan.

Terpstra boekte zo zijn derde overwinning van het seizoen, waarmee hij een stevig aandeel heeft in de 21 overwinningen van zijn ploeg Quick-Step Floors.

"Het is niet normaal hoe goed het dit voorjaar met ons team gaat", stelde de drievoudig Nederlands kampioen. "We moeten niet vergeten dat het verschrikkelijk mooi is dat we maar blijven winnen."

Geduld

Terpstra benadrukte dat één van de belangrijkste ingrediënten van het succes van Quick-Step Floors is dat de renners elkaar wat gunnen.

"Daar staat dit team voor, we willen samen zoveel mogelijk presteren. Vorig jaar stopte ik in de Ronde van Vlaanderen af voor Philippe Gilbert die op kop reed en werd ik derde. Nu was het precies andersom."

"Het hele jaar probeer ik een goede ploeggenoot te zijn en zondag was het geluk aan mijn zijde. Daarvoor moet je geduld en vertrouwen in jezelf hebben en ook het grote geheel zien. Soms moet je heel veel investeren om er wat voor terug te krijgen. Ik heb zondag al het werk dat ik in het team heb gestopt teruggekregen."

Terpstra stelde dat hij als niet-sprinter een sterk team nodig heeft om grote koersen te kunnen winnen. "En goede benen en enorm veel mazzel. Dat had ik zondag zeker. Ik ben drie keer zowat midden in een valpartij gereden en steeds dacht ik: hoe kan het dat ik hier doorheen ben gereden zonder te vallen? Echt alles moet op z'n plaats vallen om een koers als deze te winnen."

Aanstaande zondag hoopt Terpstra op eenzelfde scenario in Parijs-Roubaix, de koers die hij in 2014 al een keer won. "Als ik in 'Roubaix' voor mijn eigen kans kan gaan, doe ik dat. Maar als ik wat terug kan doen voor mijn ploegmaten zal ik dat absoluut niet laten."