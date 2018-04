Langeveld: 'Kippenvelmoment om samen met Van Baarle op kop te rijden'

"Het was erg speciaal om samen met Dylan in een kopgroep te zitten in de Ronde van Vlaanderen. Dat was echt een kippenvelmomentje", aldus Langeveld. "We hadden het er van tevoren niet over gehad, maar we wisten wel waar we moesten gaan in de koers. Dat het zo uitkwam was heel mooi."

Langeveld (33) en Van Baarle (25) reden de afgelopen vier seizoenen samen bij Garmin/Cannondale. De jongere van de twee stapte deze winter over naar Team Sky, maar in de Ronde van Vlaanderen wisten ze elkaar toch weer te vinden.

"Sebastian is mijn leermeester geweest , dus het was het supermooi om met hem op deze manier een finale te kunnen rijden", zei Van Baarle. "Het is jammer dat we niet iets verder zijn gekomen."

Fenomenaal

Van Baarle en Langeveld sloten samen met Mads Pedersen met nog vijftig kilometer te gaan aan bij de koplopers Ivan Garcia en Tom Devriendt. Dat duo moest al snel lossen, waarna de twee Nederlanders en de Deen lange tijd een voorsprong van een halve minuut hadden op de groep met favorieten.

Op de Oude Kwaremont, op achttien kilometer van de finish, werd het trio echter overvleugeld door een ontketende Terpstra, die vervolgens naar zijn eerste Ronde van Vlaanderen-zege soleerde. Van Baarle werd twaalfde op 25 seconden, terwijl Langeveld als 22e over de streep kwam in Oudenaarde.

"Niki is een supermooie winnaar, hij was vandaag absoluut de sterkste in koers", aldus Langeveld. "Het was indrukwekkend en fenomenaal hoe hij voorbijkwam op de Oude Kwaremont. Ik fiets al van jongs af aan met Niki en gun hem deze zege van harte."

Roubaix

Toch hield Langeveld een dubbel gevoel over aan zijn elfde Ronde van Vlaanderen. "Ik denk dat ik een goede koers heb gereden en gedaan heb wat er van me gevraagd werd."

"Maar ik hoopte eigenlijk een springplank te zijn voor mijn kopman Sep Vanmarcke, alleen had hij vandaag niet de benen om zich te onderscheiden van de rest van de favorieten. Bovendien had ik het gevoel dat er voor mezelf nog iets meer in gezeten had. Ik zat in de goede slag en daarom voelt het een beetje alsof er een heel mooie uitslag door mijn vingers is geglipt."

Langeveld heeft in ieder geval wel vertrouwen getankt voor Parijs-Roubaix van volgende week zondag. Vorig jaar eindigde hij als derde in de 'Hel van het Noorden'.

"Ik voelde me heel goed vandaag, maar miste misschien net de hardheid om echt mee te kunnen doen in de finale. Parijs-Roubaix is een koers die mij nog beter ligt dan de Ronde van Vlaanderen en ik heb mooie herinneringen aan vorig jaar, dus ik ga met goede moed naar Frankrijk."