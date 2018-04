'Terpstra is vanaf eerste trainingskamp ontzettend sterk dit jaar'

"Vanaf het eerste trainingskamp was hij echt goed dit jaar", aldus Quick-Step-ploegleider Tom Steels in gesprek met NUsport. "Hij is dit seizoen sterker dan in andere jaren en dat heeft hij heel lang weten vol te houden. En hij is weinig pech tegengekomen, dat is ook belangrijk."

De 33-jarige Terpstra reed in 2017 een prima voorjaar met een vierde plek in Gent-Wevelgem en een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen, maar een week na die podiumplek ging hij door een defect stuur hard onderuit in Parijs-Roubaix, de koers die hij in 2014 nog op zijn naam schreef.

Terpstra keerde na een kleine twee maanden terug in het peloton, maar moest vervolgens door valpartijen ook opgeven in de Ronde van België en de Ster ZLM Toer.

"2017 was gewoon een kutjaar", draaide de drievoudig Nederlands kampioen er zondag niet omheen. "Ik merkte dat ik niet meer meespeelde. Dat wilde ik dit jaar rechtzetten en ik denk dat dat behoorlijk goed gelukt is."

Steels: "Niki is weer helemaal terug, dat is een ding dat zeker is. Fysiek was hij al hersteld van zijn pechseizoen en nu is hij ook mentaal er weer volledig klaar voor om in dit soort wedstrijden te vechten en te knokken."

Solo

Terpstra toonde zijn hervonden vorm de afgelopen weken al met zeges in Le Samyn en de E3 Harelbeke. In die laatste koers maakte hij veel indruk door een lange solo succesvol af te ronden, een recept dat hij zondag herhaalde.

De hardrijder demarreerde na de Kruisberg, met nog ruim 25 kilometer te gaan, samen met Vincenzo Nibali weg uit een eerste achtervolgende groep. Op de volgende helling, de Oude Kwaremont, overvleugelde hij in één ruk de koplopers Sebastian Langeveld, Dylan van Baarle en Mads Pedersen en in de laatste vlakke kilometer hield hij knap stand.

"Het was al niet zo makkelijk om die drie mannen vooraan terug te pakken, daar heeft Niki supersterk gereden. En dat hij dat drietal er direct afreed toen hij hen kwam, was misschien nog wel sterker", stelde Steels.

"We weten natuurlijk dat Niki iemand is die van relatief ver kan aanvallen en dan stand kan houden. En vandaag heeft hij de koers echt naar zijn hand gezet op de Kruisberg en de Oude Kwaremont. Als Niki fysiek en mentaal goed is, is hij in dit soort wedstrijden en met deze tactiek heel moeilijk te kloppen."