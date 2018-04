Jongensdroom komt uit voor Terpstra met zege in Ronde van Vlaanderen

Terpstra bereikte solo de meet in Oudenaarde, nadat hij op 19 kilometer van de meet de aanval had gekozen. Hij passeerde onderweg een groepje met Sebastian Langeveld, Dylan van Baarle en de Deen Mads Pedersen, waarna hij uit de greep van de achtervolgers bleef.

"Ongelooflijk, dit is zo gaaf", stamelde de Noord-Hollander in een eerste reactie. "Ik heb altijd gedroomd van deze koersen: Parijs-Roubaix en de Ronde. Nu heb ik ze allebei gewonnen."

Terpstra moest na zijn aanval een gat van ongeveer een halve minuut dichtrijden op het trio vooraan. "Ik was tegen de wind aan het vechten op de Kwaremont. Ik wist dat ik dat moest blijven doen. Ik kreeg ze op de Kwaremont in het zicht en toen wist ik dat ik erover moest."

Ploegbelang

Eerder hadden ook zijn teamgenoten Zdenek Stybar en Philippe Gilbert geprobeerd weg te komen. Terpstra was echter de enige die een gaatje sloeg. "Het was een goed moment. Ik pakte de bocht ook wel heel mooi."

Het ploegbelang staat voorop, benadrukte Terpstra. "Soms werk je voor een ander, soms krijg je iets terug. Je moet geduld hebben, vertrouwen in jezelf en het grotere plaatje zien. Je moet niet egoïstisch zijn, maar durven investeren zodat je een keer iets terugkrijgt."

En een beetje geluk komt er ook bij kijken, besefte hij. "Ik had goede benen, maar ook geluk. Ik ben drie keer zo'n beetje door een valpartij heen gereden: dat ik dacht: hoe kan dit?"

Songtekst

Zoals gebruikelijk had Terpstra weer een songtekst ingestudeerd voor bij het interview. Waar hij na zijn winst in de E3 Harelbeke nog citeerde uit het nummer Banaan van Jebroer, had hij nu een eigen versie gemaakt van het nummer Liefde voor Muziek van Raymond Van Het Groenewoud.

"Ik bouwde op, ik bouwde op, ik bouwde op. Het bloed steeg naar mijn kop. Het was de liefde, het was de liefde, het was de liefde voor de koers."

De zege van Terpstra is al de 21e overwinning van het seizoen voor het Belgische Quick-Step Floors. Bij Terpstra staat de teller op drie. Hij won behalve de Ronde en de E3 ook Le Samyn.