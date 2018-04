Terpstra wint Ronde van Vlaanderen als eerste Nederlander in 32 jaar

Terpstra reed op 19 kilometer van de finish weg en werd niet meer bijgehaald door de concurrentie. Na 264,7 kilometer van Antwerpen naar Oudenaarde hield hij een kleine voorsprong over op de Deen Mads Pedersen.

Philippe Gilbert, die de Ronde van Vlaanderen vorig jaar won, moest ditmaal genoegen nemen met de derde plaats.

De 33-jarige Terpstra, die rijdt voor Quick-Step Floors, is de opvolger van Adrie van der Poel, die in 1986 de Ronde van Vlaanderen won. Hij is de negende Nederlandse winnaar van 'Vlaanderens Mooiste'. Vorig jaar eindigde Terpstra nog als derde achter Gilbert en Greg Van Avermaet. In 2015 legde hij beslag op de tweede plaats achter Alexander Kristoff.

Het is de tweede overwinning in een wielermonument voor Terpstra, die vorige maand ook al de E3 Harelbeke op zijn naam schreef. In 2014 soleerde hij naar de winst in Parijs-Roubaix. Er zijn maar twee Nederlanders die ook zowel Parijs-Roubaix als de Ronde van Vlaanderen wonnen: Jan Raas en Hennie Kuiper.

Vlucht

Het tempo van de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen lag zondag vanaf de eerste kilometer hoog, waardoor er pas na zeventig kilometer een geslaagde vlucht was. Elf renners gingen op avontuur, onder wie de Nederlanders Pascal Eenkhoorn, Pim Ligthart en Floris Gerts.

De kopgroep bouwde een voorsprong van ruim vijf minuten op het peloton op. Bij de eerste passage van de Oude Kwaremont kon Gerts het tempo vooraan niet meer volgen.

Op 100 kilometer van de finish werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij, waarbij onder anderen Oliver Naesen betrokken was. De Belgisch kampioen moest in de achtervolging en slaagde er na vijftien kilometer in om terug te keren.

Op het moment dat de voorsprong van de kopgroep onder de twee minuten zakte, ging een groepje met Koen de Kort en Pieter Weening in de achtervolging. Na wat verschuivingen sloot de Fries samen met Tom Devriendt, Pedersen en Jos van Emden aan bij de kopgroep.

Van Baarle

Op de top van de Kanarieberg bleven alleen Ivan Garcia en De Vriendt vooraan over. De Spanjaard en de Belg reden een minuut voor het peloton uit en kregen met nog vijftig kilometer voor de boeg gezelschap van Pedersen, Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle.

De twee Nederlanders reden op de Koppenberg samen met Pedersen weg bij hun medevluchters. Het trio had op dat moment een voorsprong van een halve minuut op de groep met favorieten, die steeds verder uitdunde.

Op de Kruisberg besloot Vincenzo Nibali in de aanval te gaan en hij kreeg Terpstra met zich mee. De Nederlander liet de Italiaan al snel achter zich en ging op jacht naar de koplopers, waar hij zich op 19 kilometer van de meet bij voegde.

Vrijwel meteen ging Terpstra alleen verder, waardoor Van Baarle en Langeveld moesten lossen. Pedersen kon nog even volgen, maar de Deen moest de ontketende renner van Quick-Step ook laten gaan.

Na de laatste beklimming van de Oude Kwaremont had Terpstra een voorsprong van veertig seconden op de achtervolgende groep. Hij hield stand, kwam solo over de finish in Oudenaarde, waardoor er na 32 jaar weer een Nederlandse winnaar is in 'Vlaanderen'.