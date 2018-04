Van der Breggen dolblij met 'heel grote overwinning' in Vlaanderen

"Anna was hier eigenlijk vooral gekomen om te werken voor Chantal Blaak en Amy Pieters, maar het is lekker meegenomen dat ze vandaag over zulke goede benen beschikte", zei Danny Stam, de ploegleider van Van der Breggen bij Boels-Dolmans, na de finish in Oudenaarde met een grote glimlach.

De 27-jarige Van der Breggen ging zondag in de 153 kilometer lange koers vlak na de Kruisberg op avontuur en ze sloeg al snel een flink gat met haar achtervolgers. Na een solo van ruim 25 kilometer mocht ze haar eerste zege in de Ronde van Vlaanderen vieren.

"Ik voelde me wel goed vandaag, maar ik had niet verwacht dat ik de Ronde van Vlaanderen op deze manier zou winnen", jubelde de winnares. "De Ronde is een van de grootste koersen van het jaar en het is geweldig om hier de zege te pakken. Dit is een heel grote overwinning."

Van der Breggen had de Kruisberg voor de koers al aangestipt als een goede plek om aan te vallen. "Vanaf daar is het op zich nog ver naar de streep, maar met alle obstakels die daarna nog komen, is het wel te doen als je tempo kunt houden. En als het me niet zou lukken om voorop te blijven, was de wedstrijd wel opengebroken en kon er misschien iemand anders van mijn ploeg profiteren."

Blaak

Achter Van der Breggen zaten wereldkampioene Blaak en Pieters inderd een zetel, maar ze hoefden uiteindelijk alleen maar af te stoppen voor hun ploeggenote. De achtervolgende groep kwam geen streep dichter bij de Nederlandse koploper.

"Als je ziet hoe Anna wegreed, verbaast het me niet dat het gat direct zo groot werd", aldus Stam. "Als iemand als Ellen van Dijk op tien meter zit en niet in het wiel kan komen, dan weet je dat er veel power achter een aanval zit."

Met naast Van der Breggen ook Pieters (tweede), Blaak (vijfde) en Amerikaanse Megan Guarnier in de top tien maakte het Nederlandse Boels-Dolmans nog maar eens duidelijk welke ploeg momenteel het sterkste is in het vrouwenpeloton.

"Het maakt me heel trots hoe we vandaag gekoerst hebben. Het zegt genoeg dat we vier vrouwen bij de eerste tien hebben", stelde Stam. "En de andere twee rensters van onze ploeg hebben zich volledig weggecijferd."

Gold Race

Vorig jaar maakte Van der Breggen in het voorjaar vooral indruk in de Ardense klassiekers met in één week zeges in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dat drieluik staat over twee weken weer op het programma.

"Ik ben ervan overtuigd dat Anna dan ook weer goed zal zijn", aldus Stam. "Dat wil niet zeggen dat het gegarandeerde overwinningen zijn, maar ze kan deze vorm zeker doortrekken naar de Ardense koersen."