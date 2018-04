Van der Breggen bekroont knappe solo met zege in Ronde van Vlaanderen

Van der Breggen reed op 27 kilometer van de streep weg en werd niet meer achterhaald door de concurrentie. Amy Pieters won de sprint om de tweede plaats.

Annemiek van Vleuten zorgde met de derde plek voor een volledig Nederlands podium. Ook Chantal Blaak (vijfde) en Ellen van Dijk (zevende) nestelden zich in de top tien.

De 27-jarige Van der Breggen is de vijfde Nederlandse winnares van de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen. Eerder zegevierden Van Dijk (2014), Marianne Vos (2013), Van Vleuten (2011) en Mirjam Melchers (2005 en 2006) in 'Vlaanderens Mooiste'.

De renster van Boels-Dolmans boekte haar tweede overwinning van dit seizoen. Begin vorige maand was ze in Italië ook de sterkste in de Strade Bianche.

De Ronde van Vlaanderen was één van de weinige grote wedstrijden die nog op de indrukwekkende erelijst van Van der Breggen ontbrak. Ze won eerder onder meer de olympische titel, de Europese titel, de Giro d'Italia, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en driemaal de Waalse Pijl.

Van Gogh

In de eerste uren demarreerden verschillende rensters uit het peloton, maar geen van hen slaagde erin om echt weg te komen. De Nederlandse Natalie van Gogh ging zelfs even alleen op avontuur.

Op 60 kilometer van de meet viel het peloton uiteen door een massale valpartij. Onder anderen Coryn Rivera, de winnares van vorig jaar, was hierbij betrokken, maar de meeste rensters wisten later in de wedstrijd weer aan te sluiten in de voorste groep.

Op de Kruisberg werd het peloton steeds verder uitgedund, waarna Van der Breggen besloot er op de Hotond alleen vandoor te gaan. Ze sloeg al snel een gaatje en had op zo'n twintig kilometer van de finish een minuut voorsprong te pakken.

Verschillende groepjes gingen nog in de achtervolging, maar ook zij konden de achterstand op Van der Breggen niet meer goedmaken.