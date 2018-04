'Om te winnen in Vlaanderen moet je Quick-Step een stap voor zijn'

"We moeten niet naar Quick-Step gaan kijken in de koers, want dan wordt het moeilijk om te winnen", aldus Knaven in Antwerpen bij de start van 'Vlaanderens Mooiste' in gesprek met NUsport. "We zullen moeten proberen om Quick-Step een stap voor te zijn."

Het Belgische team van Patrick Lefevere staat dit jaar al op twintig overwinningen, het meeste van alle ploegen in het peloton. Zeven van die zeges kwamen de laatste vijf weken in Belgische eendagskoersen, onder anderen via Terpstra in Le Samyn en E3 Harelbeke.

Team Sky staat met vijftien overwinningen tweede op de zegelijst van 2018 en de rijkste ploeg in het peloton heeft op papier samen met Quick-Step het sterkste blok in de Ronde van Vlaanderen.

Met Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Ian Stannard, Gianni Moscon en de Nederlander Dylan van Baarle, die vorig jaar als vierde over de streep kwam in Oudenaarde, hoopt Sky een goede counter te hebben voor de vier toppers (Terpstra, de winnaar van vorig jaar Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Yves Lampaert) van Quick-Step.

"Als je naar de individuele klasse kijkt van onze renners hebben wij zeker net zo'n sterk blok als Quick-Step", zegt Knaven. "Als alles perfect verloopt, kunnen we zomaar met vijf man in een groep met dertig man zitten in de laatste vijftig kilometer."

Sagan

Volgens de voormalig winnaar van Parijs-Roubaix is er zondag niet één uitgesproken topfavoriet in het tweede 'monument' van dit wielerjaar.

"Het is niet zo dat Peter Sagan of Greg Van Avermaet veel beter zijn dan de rest dit seizoen. En ook Quick-Step heeft dit jaar geen Tom Boonen, iemand die er met kop en schouders bovenuit steekt. Zij zullen dus de koers hard willen maken."

Knaven verwacht dan ook dat de wedstrijd al vroeg opengebroken zal worden in de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen

"Vanaf de Paddestraat (een kasseistrook na 89 kilometer, red.) zal er geen moment rust meer zijn", voorspelt Knaven. "Ik verwacht dat het net als de afgelopen weken in de Vlaamse koersen een spektakel zal worden."

De Ronde van Vlaanderen is zondagochtend officieel om 10.45 uur begonnen. Op de route van 265 kilometer naar Oudenaarde liggen achttien hellingen en vijf kasseistroken. De top van het laatste klimmetje, de Paterberg, ligt op 14 kilometer van de streep. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.