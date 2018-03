Sagan ervan overtuigd dat hij 'Vlaanderen' na 2016 opnieuw kan winnen

De Slowaakse klassiekerspecialist was twee jaar geleden de sterkste in de honderdste editie van het 'monument' en werd vijf jaar geleden al eens tweede. In 2012 (vijfde) en 2015 (vierde) deed hij ook van voren mee.

"Onze ploeg heeft zich ontwikkeld en met Daniel Oss (die overkwam van BMC, red.) hebben we tactisch gezien verschillende opties", zegt Sagan (28) een dag voor 'Vlaanderens Mooiste'.

"De Ronde is een bijzondere koers met veel historie, maar is voor mij vooral speciaal omdat het parcours me op het lijf geschreven is."

Sagan behoort samen met onder anderen Greg Van Avermaet (BMC), Tiesj Benoot (Lotto Soudal) en Niki Terpstra (Quick-Step Floors) tot de grootste favorieten. Quick-Step verschijnt bovendien met kanshebbers Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Yves Lampaert aan de start.

Gent-Wevelgem

Vorige week was Sagan voor de derde keer de sterkste in Gent-Wevelgem, waarmee hij het record van Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Tom Boonen en Mario Cipollini evenaarde. Die zege geeft hem een goed gevoel voor de Ronde van Vlaanderen.

"Het is belangrijk dat ik met Gent-Wevelgem al een koers gewonnen heb", aldus de wereldkampioen. "We zullen zien hoe de wedstrijd morgen verloopt, maar ik weet zeker dat we goed voor de dag zullen komen."

Manager Ralph Denk van Bora-Hansgrohe vermoedt dat de koers net als vorig jaar als op de Muur van Geraardsbergen zal ontbranden. "We verwachten dat Quick-Step de koers hard maakt en weer vroeg aangaat, maar we hebben er de ploeg voor om Peter ook in de finale bij te staan in een goede positionering", zegt hij.

"Vorig jaar deden we hier voor het eerst als WorldTour-team mee en sindsdien hebben we stappen gemaakt. De renners hebben in de voorbije weken laten zien dat ze er klaar voor zijn. Ik dicht onsĀ een goede kans toe."

De 102e editie van de Ronde van Vlaanderen wordt zondag in Antwerpen om 10.30 uur op gang geschoten. De renners leggen 266,5 kilometer af en eindigen traditiegetrouw in Oudenaarde. De finish wordt niet voor 16.38 uur verwacht.