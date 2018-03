Tratnik wint Volta Limburg Classic, Valverde triomfeert in GP Indurain

Tratnik bleef na 197,5 kilometer met start en finish in Eijsden de Italiaan Marco Tizza (tweede) en de Belg Jimmy Janssens (derde) voor. Jeroen Meijers was op de achtste plek de beste Nederlander.

De overwinning van Tratnik in de Volta Limburg Classic betekende zijn tweede zege in een week tijd. Afgelopen zondag won de renner van de procontinentale ploeg CCC Sprandi Polkowice in Italië de afsluitende tijdrit in de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali.

De 45e editie van de eendagskoers in het Limburgse heuvellandschap werd gekleurd door een ontsnapping van acht renners, onder wie de Nederlanders Oscar Riesebeek en Jens van den Dool. Zij bouwden een voorsprong van circa anderhalve minuut op het peloton op.

Met nog ruim 35 kilometer voor de boeg konden Van den Dool en de Canadees Ben Perry het tempo vooraan niet meer volgen. Riesebeek viel door een zware valpartij op tien kilometer van de meet ook weg uit de kopgroep. Hij ging over de kop in de afdaling van de Mescherberg en belandde in een weiland.

Boom

Aan het einde van die afdaling miste Tratnik een bocht, maar hij kon op zes kilometer van de finish weer aansluiten bij de overige vier vluchters. Zij hadden op dat moment nog een kleine minuut voorsprong en bleven uiteindelijk uit de greep van het peloton. In de sprint was Tratnik met afstand de sterkste.

Lars Boom reed zijn eerste wedstrijd sinds hij moest opgeven in Parijs-Nice. Hij moest al na amper twee uur koers lossen uit het peloton en haalde de finish niet. De geboren Brabander werd in januari geopereerd om hartritmestoornissen te verhelpen en maakte begin maart in Parijs-Nice zijn rentree.

Zijn herstel verliep echter niet voorspoedig genoeg, waarna Boom vanwege een verkoudheid na de vierde etappe uit de koers stapte. De Nederlander laat ook de Vlaamse voorjaarsklassiekers aan zich voorbijgaan, zodat hij op een rustig tempo zijn oude niveau weer kan hervinden.

Valverde

In de GP Indurain kwam Valverde na 189,1 kilometer met start en finish in Estella solo over de finish. De Spanjaard hield zijn landgenoot Carlos Verona twintig seconden achter zich. De Australiër Nick Schultz eindigde op iets meer dan een minuut als derde.

Valverde won de GP Indurain voor de tweede keer in zijn carrière. In 2014 triomfeerde hij ook al in de eendagskoers in eigen land. De 37-jarige renner van Movistar boekte tevens zijn negende overwinning van het seizoen.

Eerder dit jaar pakte Valverde de eindzeges in de Ronde van Catalonië, de Ronde van Abu Dhabi en de Ronde van Valencia. In die koersen won hij bij elkaar ook vijf etappes.