Terpstra vindt delen kopmanschap bij Quick-Step Floors niet erg

"Wij koersen er nou eenmaal met vier. Dat gaat ons wel goed af, dus dat moeten we dan ook maar gewoon zo lekker blijven doen", zegt de 33-jarige Noord-Hollander zaterdag voor de camera van de NOS.

Quick Step-Floors rijgt dit seizoen de zeges aaneen. De Belgische formatie toonde zich al twintig keer de sterkste en deed dat met maar liefst tien verschillende renners.

De Belgische formatie gokt in de Ronde van Vlaanderen op succes voor Terpstra, Philippe Gilbert, Yves Lampaert of Zdenek Stybar.

"Ideaal zou natuurlijk zijn dat we met zijn vieren in de finale komen en dan het spel gaan spelen. Zorgen dat we kansen voor elkaar creëren door telkens te demarreren", aldus Terpstra.

"Belangrijk is dat we dat vooral op de juiste momenten doen. We vormen de laatste weken een sterk blok dus het zou in ons voordeel zijn om de koers vroeg open te breken."

Teamspirit

Terpstra geniet van de sfeer die er momenteel heerst bij Quick Step-Floors en noemt zijn zege van vorige week in de E3 Harelbeke als voorbeeld van hoe goed het met de teamspirit zit.

"Daar heb ik nooit wat over te klagen gehad, maar die is nu uitstekend. We gunnen het elkaar. Van jaloezie is geen sprake. Iedereen is blij voor de ander als die wint."

Terpstra doet zelf voor de tiende keer mee aan de Ronde van Vlaanderen en weet dus als geen ander waar de kansen liggen om met de winst aan de haal te gaan.

"Die laatste lus met de Oude Kwaremont en de Paterberg is altijd een cruciaal punt. In 2015 toen ik tweede werd ging ik er samen met Alexander Kristoff nog wel in de klim daarvoor vandoor, maar meestal gebeurt het op de Paterberg. In de laatste vijftig kilometer is het constant oppassen geblazen."

Terpstra wordt door oud-renner Tom Boonen, die drie keer 'Vlaanderens Mooiste' op zijn naam wist te schrijven, omschreven als de topfavoriet voor dit jaar, maar daar kan hij zelf weinig mee.

"Ik denk dat er een breed rijtje met favorieten is. Het klinkt heel leuk om favoriet te zijn, maar ik heb liever een goede uitslag. Daar gaan we voor."