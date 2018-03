Favoriet Benoot hoopt op 'man-tegen-man-gevecht' in Ronde van Vlaanderen

"Om te winnen zal ik waarschijnlijk alleen moeten finishen, want van de favorieten zijn de meesten sneller dan ik. Het echt ontbranden van de koers verwacht ik laat", zegt de 24-jarige Belg op de site van zijn ploeg.

"Zelf verkies ik een lange finale, omdat het zo een uitputtingsslag wordt die uitmondt in een gevecht van man tegen man. Binnen onze ploeg hebben we de pech dat we met André Greipel, Jens Keukeleire en Nikolas Maes drie renners missen uit de oorspronkelijke selectie. Ik heb er daarom belang bij dat andere renners geïsoleerd geraken."

Benoot was begin deze maand de sterkste in een modderige editie van Strade Bianche. Hij boekte in de zware koers over 184 kilometer zijn eerste profzege en liet daarmee zien dat hij iemand is om rekening mee te houden in de Ronde van Vlaanderen.

"Na mijn prestaties de voorbije weken is het logisch dat mijn naam genoemd wordt tussen de favorieten. De absolute topfavoriet ben ik misschien niet. Peter Sagan en Quick-Step Floors als geheel (met Niki Terpstra, red.) steken er iets bovenuit. Net daaronder staan we met een aantal renners, zoals Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke en ik."

Druk

Benoot, die ook onder meer vierde werd in Tirreno-Adriatico, vijfde in de E3 Harelbeke en zevende in Dwars door Vlaanderen, is in ieder geval vol vertrouwen. "De situatie is nu een beetje anders voor mij dankzij de winst in Strade Bianche, omdat daardoor een pak druk is weggevallen", zegt hij.

"Dat neemt niet weg dat ik een topresultaat wil neerzetten in 'De Ronde'. In de E3 Harelbeke en Dwars door Vlaanderen heb ik bewezen dat mijn conditie goed is en dat zal zondag ook het geval zijn."

De talenvolle Belg kent het parcours van 'Vlaanderens Mooiste' als zijn broekzak. "De Ronde blijft mijn droomkoers, van kleins af aan wil ik die winnen. Het is mijn trainingsparcours en als neoprof werd ik er al vijfde. Ik ben er klaar voor om zondag voluit te gaan."

Zondag om 10.30 uur worden de renners in Antwerpen op gang geschoten in de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen. Het peloton zet in het 'monument' vervolgens koers richting Oudenaarde.