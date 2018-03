Langeveld (33) blijft tot en met 2020 verbonden aan EF-Drapac

De 33-jarige Langeveld rijdt al sinds 2014 voor de equipe. "Dit is een verbintenis voor de lange termijn", reageert de Zuid-Hollander.

"Ik ben hier ontzettend gelukkig. Toen ploegbaas Jonathan Vaughters naar me toe kwam met het voorstel om mijn contract met twee jaar te verlengen, twijfelde ik geen moment en waren we er snel uit."

In dienst van EF-Drapac, dat toen nog actief was als Cannondale-Drapac, werd Langeveld vorig jaar knap derde in Parijs-Roubaix. De Nederlander, die vaak op zijn best is in de lente, mocht ook al vier keer mee naar de Tour de France.

"Dit hele team is als een familie voor elkaar en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben hier gelukkig en ontzettend blij dat ik de komende jaren deel uit mag blijven maken van dit proces."

Omloop

Vaughters is op zijn beurt content dat hij Langeveld en Vanmarcke voor langere tijd aan zijn project heeft weten te binden. "Deze jongens zijn goed voor alles en iedereen binnen de ploeg", vertelt de Amerikaan.

Klassiekerspecialist Vanmarcke keerde vorig seizoen terug bij het Amerikaanse team en opende zjin wielervoorjaar zowel dit als vorig jaar met de derde plek in de Omloop Het Nieuwsblad.

"Ik voel me hier goed", verklaart de Belg zijn contractverlenging. "Toen de ploeg eind vorig seizoen in financiële nood verkeerde was er veel interesse, maar ik ben blij dat er een nieuwe sponsor gevonden is."

Zowel Langeveld als Vanmarcke staat zondag aan het vertrek van de Ronde van Vlaanderen. De Belg geldt als een van de favorieten voor de winst in de klassieker.